Avellaneda paraliza al fútbol argentino con un clásico que define más que tres puntos

Es la Capital del Fútbol, declaración que ostenta desde noviembre de 2020, tras su aprobación en el Congreso. Y el título puede resultar pomposo, pero no deja de ser real. A fin de cuentas, Avellaneda respira al ritmo de la pelota a partir de dos gigantes. Independiente y Racing marcaron el pulso desde comienzos del siglo XX, cuando era la mayor ciudad industrial y obrera del país a orillas del Riachuelo. Entonces, cada vez que se enfrentan, el duelo toma una relevancia que excede los límites geográficos.

Desde aquel primer derby disputado el 9 de junio de 1907, con victoria roja por 3 a 2, hasta este partido que abrirá fuego el sábado, pasaron 238 enfrentamientos. Independiente domina el historial con 90 victorias. Racing logró 71. Eso sí, en los últimos 9 clásicos hubo más victorias celestes y blancas. Y este sábado, desde las 17.30 en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, habrá una fuerte presión para unos y otros. Como dijo Gustavo Costas, más allá de que parece una frase hecha, “es un campeonato aparte”.

El técnico de la Academia fue contundente cuando le preguntaron por el próximo mano a mano con el rival de toda la vida. A fin de cuentas, no se trata de un personaje secundario. Por el contrario, está envuelto en un sentimiento de pertenencia que lo acompaña desde que era la mascota del equipo de José, aquel inolvidable cuadro de Pizzuti que conquistó América y el mundo en 1967.

No obstante, el entrenador más apretado por la coyuntura es Gustavo Quinteros. El santafesino asumió en septiembre de 2025, había generado una gran expectativa, pero en los últimos encuentros, el equipo sufrió demasiados altibajos. Y a pesar de que venció 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto por la Copa Argentina, las derrotas ante Instituto y Talleres lo interpelan. Hay una situación que agrega mayor responsabiliad: por más que siga siendo el Rey de Copas, el Rojo no jugará ninguna competencia internacional en 2026.

Las formaciones no están confirmadas, pero es posible sacar conclusiones de las últimas prácticas. Independiente ya recuperó a los soldados que viajaron con sus selecciones para disputar los amistosos de la fecha FIFA: el colombiano Santiago Arias, el paraguayo Gabriel Avalos y los chilenos Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez.

Dudas de Quinteros

Quinteros todavía no despejó las dudas en los laterales. A la derecha, pugnan por un lugar Leonardo Godoy o el propio Arias. El técnico tiene que definir si apuesta por el entrerriano, que trabajó durante toda la semana con el plantel, o utiliza al defensor paisa, que llega con el trajín de un viaje a Europa, donde la Selección de su país jugó con Croacia y Francia. A la izquierda, Facundo Zabala podría volver en lugar de Milton Valenzuela, ya rehabilitado del desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.

¿Quinteros se la jugará con el chico Facundo Valdez, que la rompió ante Atenas con un gol y dos asistencias? A los 19 años, es una de las joyas rojas. La otra opción como extremo es Ignacio Pussetto, que también fue titular contra los cordobeses y dejó su sello en la red.

Racing llega con toda la ilusión, pero atento al bautismo en la Sudamericana, casualmente con otro Independiente, el Petrolero de Sucre. Sin embargo, Costas pondrá lo mejor que tiene. El clásico es prioridad para el entrenador. Eso sí, no contará con una de sus mejores cartas: Gabriel Rojas. El lateral sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho durante su estadía en la Selección Argentina. Debutó ante Mauritania, el viernes pasado, pero no pudo estar ni un minuto frente a Zambia. En el cuerpo técnico celeste y blanco están molestos. Aunque se celebró la convocatoria, su baja provoca un problema grande porque Nacho Rodríguez no está atravesando un buen nivel. Agustín García Basso, muy a pesar de que su puesto original está en la zaga central, sería el reemplazante.

En relación a la victoria (1 a 0) ante San Martín de Formosa, volverán Facundo Cambeses, al arco, y Marco Di Cesare y Marcos Rojo como centrales. Regresarían Baltasar Rodríguez al medio y Santiago Solari al ataque. Adelante, claro, continuará Adrián Martínez. Maravilla (57 goles) está muy cerca de alcanzar al ahora presidente Diego Milito (59) en la tabla de máximos goleadores de Racing en el Siglo XXI que encabeza Lisandro López (79).

Leandro Rey Hilfer será el árbitro y tendrá su primera vez en el clásico de Avellaneda. En el medio de las denuncias de corrupción y manipulación de partidos, los ojos estarán puestos en el juez de 41 años nacido en Martín Coronado. Dirigió 10 veces a Racing (4 victorias, 3 empates y 3 derrotas) y 13 ocasiones a Independiente (4 triunfos, 6 igualdades y 3 caídas).

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Fuente: Agencia DIB