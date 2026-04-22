Automovilismo: joven piloto bonaerense regresa a Estados Unidos para seguir sumando experiencia internacional

Francisco Olaverria vuelve a Estados Unidos para continuar su participación en el campeonato de la Pro 4 Fórmula del automovilismo.

El piloto bonaerense Francisco Olaverria vuelve a Estados Unidos para continuar su participación en el campeonato de la Pro 4 Fórmula.

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Luego de su primera experiencia internacional en marzo, el joven oriundo de Salazar , en el partido de Daireaux , sigue formando parte del Aventin Fórmula 4 Team, estructura liderada por Diego Aventin . Así, Olaverria consolida su participación en una de las categorías formativas del automovilismo norteamericano.

La semana que viene, el lunes 27 y el martes 28, correrá en Sebring (Florida), y luego dirá presente también en las dos últimas fechas del campeonato, primero los días 16 y 17 de mayo, y luego el 22, 23 y 24 de ese mismo mes, ambas en el Homestead-Miami Speedway, también en Florida.

La divisional reúne a pilotos de distintos países en monopostos tipo Fórmula 4, considerados un escalón clave en el desarrollo hacia categorías de mayor proyección internacional. El piloto bonaerense se integró al Aventin Fórmula 4 Team, estructura orientada al desarrollo de jóvenes pilotos en el ámbito de las fórmulas promocionales. El equipo trabaja con foco en la formación técnica y deportiva, facilitando la inserción de talentos sudamericanos en escenarios internacionales.

Esta continuidad en el certamen estadounidense representa un paso importante en la proyección deportiva de Olaverria, permitiéndole sumar rodaje, adaptación y experiencia en un contexto internacional altamente competitivo. Pero además, mantiene su participación en la Fórmula 3 Metropolitana, en la que compite junto a las estructuras Claverie Pro Racing y Satorra Competición, dos equipos con trayectoria dentro de la categoría. De hecho, este fin de semana correrá en La Plata, en fecha que compartida con las TC PickUp.

Fuente: Agencia DIB