De Luján al mundo: la cirujana pediátrica Carolina Millán dirigirá una importante entidad internacional

La médica Carolina Millán, oriunda de la ciudad bonaerense de Luján, fue designada presidenta del International Pediatric Endosurgery Group (IPEG), referente mundial de la cirugía pediátrica mínimamente invasiva , convirtiéndose en una de las pocas latinoamericanas en alcanzar este reconocimiento.

Millán será titular el IPEG durante el período 2027-2028. La elección de esta profesional de la salud argentina al frente de la sociedad científica más importante del mundo dedicada a la cirugía pediátrica mínimamente invasiva representa uno de los mayores reconocimientos internacionales dentro de la especialidad.

Su designación al frente del IPEG constituye un reconocimiento no solo a su trayectoria profesional, sino también al prestigio alcanzado por la cirugía pediátrica argentina en el ámbito internacional. Durante su gestión impulsará proyectos vinculados con la educación quirúrgica, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la cooperación entre especialistas de todo el mundo.

Nacida y criada en Luján , Millán creció en el seno de una familia trabajadora donde aprendió desde muy chica el valor del esfuerzo. A los 18 años se mudó para estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y comenzar a transitar su exitosa carrera.

En 2002 obtuvo el título de médica e inició la residencia en Cirugía Pediátrica en el Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", donde completó cinco años de formación. Allí comenzó un camino profesional caracterizado por la búsqueda permanente de la excelencia, la innovación y el compromiso con la salud de los niños.

Finalizada la residencia, se unió al Grupo de Cirugía Pediátrica (CABA), especialistas y pioneros en cirugía pediátrica mínimamente invasiva, donde desarrolló una intensa actividad asistencial, docente y científica durante casi dos décadas. Ese recorrido la llevó a convertirse en una referente nacional e internacional en esta especialidad sumado a la simulación quirúrgica, educación médica e innovación tecnológica.

Actualmente se desempeña como Jefa del Servicio de Cirugía Pediátrica y del Centro Quirúrgico de Fundación Hospitalaria, institución en la que también lidera la formación académica de nuevos especialistas. Además, dirige WeTrain Simulation, empresa dedicada al desarrollo de simuladores para entrenamiento quirúrgico utilizados en distintos países, y participa activamente en proyectos internacionales de educación médica.

"Este reconocimiento es uno de los mayores honores de mi carrera y no habría sido posible sin el apoyo incondicional de mis hijos, Pedro y Mateo, y de mi marido, Alejandro, que son el motor de mi vida. También quiero agradecer profundamente a mis amigos, que siempre estuvieron presentes acompañándome en cada etapa", indicó el diario El Civismo.

Prestigio y excelencia

Fundado en 1991, el IPEG reúne a cirujanos y urólogos pediátricos de todo el mundo con especial interés en la cirugía mínimamente invasiva. Su misión es promover la excelencia en el tratamiento quirúrgico de los pacientes pediátricos, facilitando el acceso de los profesionales a la evidencia científica más actualizada y fomentando la investigación, la educación continua y el intercambio de conocimientos entre especialistas de distintos países.

Además, organiza anualmente uno de los congresos científicos más importantes de la especialidad, donde se presentan los avances más recientes en cirugía robótica, simulación quirúrgica e innovación tecnológica aplicada a la salud infantil.

Fuente: Agencia DIB