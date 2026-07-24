Falleció Ceferino Díaz, emblema del fútbol de Necochea y la región, a los 53 años

El fútbol bonaerense despidió a Ceferino Díaz , uno de los grandes referentes surgidos de Juan N. Fernández y una figura que dejó una marca imborrable tanto en la Liga Necochea de Fútbol como en el ascenso . Díaz falleció a los 53 años como consecuencia de una grave enfermedad.

La propia Liga expresó su dolor a través de un mensaje institucional en el que recordó a Díaz como un "emblema del fútbol de Necochea" y acompañó a su familia, seres queridos y a toda la comunidad futbolera en este difícil momento.

Díaz se formó en Defensores de Juan N. Fernández, donde debutó en la Liga Necochea en 1987. También vistió la camiseta de Jorge Newbery de Lobería antes de iniciar una destacada trayectoria en el profesionalismo. Durante más de dos décadas construyó una carrera que lo llevó a convertirse en el futbolista más importante de la historia de su localidad.

Con carácter, personalidad y una entrega inalterable, Ceferino Díaz fue protagonista en varios equipos del ascenso argentino. En 1993 integró el histórico plantel de Defensores que rompió una sequía de 25 años y se consagró campeón de la Liga Necochea, logro que abrió las puertas para su salto al fútbol profesional.

Su recorrido incluyó pasos por Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti, Quilmes, Olimpo de Bahía Blanca, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Deportivo Quito de Ecuador y Guillermo Brown de Puerto Madryn, entre otros clubes.

El ascenso de Olimpo

Sin embargo, fue en Olimpo donde escribió una de las páginas más recordadas de su carrera. En diciembre de 2001 resultó determinante en el histórico ascenso del conjunto bahiense a Primera División al marcar dos de los goles en la victoria 4-0 frente a Instituto, una actuación que lo convirtió en uno de los grandes ídolos del club y que todavía permanece en la memoria de los hinchas.

“Es un volante todo terreno”, lo había definido Gustavo Alfaro, el DT de este consagrado conjunto olimpiense.

Regreso al hogar

Después de recorrer el país durante una década, Díaz regresó a Necochea en 2006. Al año siguiente volvió a vestir la camiseta de Defensores de Juan N. Fernández, el club donde había comenzado su historia, y eligió despedirse del fútbol en su tierra natal.

Su último partido se disputó el 8 de julio de 2007, precisamente con los colores del conjunto fernandense. Siempre de perfil bajo, luego decidió priorizar la vida familiar y su trabajo y se alejó de la actividad profesional.

La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo de Necochea y la región. Fue un futbolista que sin dudas trascendió por su calidad dentro de la cancha, pero también por su humildad y el respeto que supo ganarse a lo largo de toda su carrera.

Fuente: Agencia DIB