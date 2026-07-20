lunes 20 de julio de 2026
20 de julio de 2026 - 14:00

Fin de semana con osobuco, trufas, tango, pesca, comics y safari fotográfico

Trufas en Saavedra; naranjas en San Pedro; comics en Miramar; pesca en Chascomús; y osobuco al disco en General Rivas. Un fin de semana bonaerense con todo.

Por Agencia DIB
Una de las opciones el fin de semana, osobuco al disco en General Rivas, Suipacha.

Una de las opciones el fin de semana, osobuco al disco en General Rivas, Suipacha.

@turismopba
LA COSTA FIESTA DEL ALFAJOR COSTERO rs
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SAN PEDRO-naranjas rs
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GESELL INVIERNO MEDIEVAL rs (1)
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Saavedra -Trufas - rs
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1º Festival del Osobuco al Disco en General RIvas, partido de Suipacha

Domingo 26, desde las 9, en la Plaza Brown.

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Concurso de cocina al disco, feria, emprendimientos y música en vivo. Entrada gratuita.

3° Fiesta de la Empanada en Reta, partido de Tres Arroyos

Domingo 26, desde las 10, en el anfiteatro, av. Stella Maris y Calle 48.

Espectáculos en vivo, emprendimientos, artesanías y empanadas. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismoreta/

12º Fiesta del Alfajor Costero en Mar de Ajó, partido de La Costa

Sábado 25 y domingo 26, desde el mediodía, en el Espacio Multicultural, Yrigoyen y Sacconi.

Puestos de productores alfajoreros locales, degustaciones, ferias, clases de cocina, sorteos, entretenimientos, juegos y la tradicional degustación del alfajor gigante. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismolacosta/

157º Aniversario de General Alvear

Viernes 24 al domingo 26, en diferentes horarios y espacios de la ciudad.

Acto protocolar, fogón gaucho, desfile cívico militar, espectáculos musicales, feria, emprendimientos y vaquillona al asador. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/muni.alvear/

8º Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro

Sábado 25 y domingo 26, desde el mediodía, en la plaza principal.

Espectáculos, artesanías, emprendimientos, asado criollo y concurso Cáscara Infinita. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/sanpedromunicipio/

Mar del Plata Coffee Cup 2026

Sábado 25 y domingo 26, desde las 10, en NH Gran Hotel Provincial.

Expo de cultura cafetera, con representantes de más de 20 ciudades y competencias en categorías Aeroexpress, Latte Art y Cup Tasters; espacios de networking, degustaciones, charlas y puestos de marcas. Entrada gratuita.

Más información: https://www.mardelplatacoffeecup.com/

Descubrí La Trufa Negra en Espartillar, partido de Saavedra

Sábado 25, a las 10, en el establecimiento Trufas Nuevo Mundo, RN 33 KM 164,5.

Historia, proceso productivo en campo, búsqueda, recolección de la trufa negra y degustación de diferentes platos elaborados en base a ese hongo. Sábados de julio y agosto. Cupos limitados con reserva previa en https://trufasdelnuevomundo.com/product/visitatrufera/.

Más información: https://www.instagram.com/trufasar/

411° Aniversario de Baradero

Sábado 25, a las 9; domingo 26, desde las 11.

Sábado, acto oficial, desfiles; almuerzo criollo, cantina y espectáculos. Domingo, Fiesta en la Rotonda con feria de artesanías, emprendimientos, carros gastronómicos, juegos y espectáculos con Los Palmeras, Dúo Gómez Farías, Rapapam, Del Encuentro Dúo, Johanna Reynoso, Pedro Gorbarán, Ballet Municipal Sixto Palavecino y Ballet Amancay. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismobaradero?igsh=dnBsMms3Y2Y2azA5

Festival Federal de Tango Campana 2026

Sábado 25, de 10 a 24, en la Escuela Dante Allighieri.

Competencia en las categorías Tango Pista y Tango Libre. Premios en efectivo, ropa y calzado de tango.

Más información: https://www.instagram.com/campanagov/

Invierno Medieval 2026 en Villa Gesell

Del viernes 24 al lunes 27, desde el mediodía, en Villa Gesell.

Espectáculos tribales, danzas, acrobacias, música celta, arquería y combates medievales. Continúa del 31 de julio al 2 de agosto en Villa Gesell. Actividad gratuita.

Festival Chascomús de Vacaciones

Sábado 25 y domingo 26, de 12 a 18, en el Centro Cultural Municipal Vieja Estación.

Actividades gastronómicas y ambientales, espectáculos de teatro, magos, talleres, música y juegos, artesanías y visitas guiadas. Además, el Tren del Juego. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/municipalidaddechascomus/

Festival de Invierno en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa

Sábado 25 y domingo 26, desde el mediodía, en la Plaza Sarmiento.

Jornadas dedicadas a la cultura, la producción local y la gastronomía, con espectáculos musicales y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismolacosta/

MiraCon 2026 en Miramar, partido de General Alvarado

Domingo 26, de 13 a 18, en el Polideportivo Municipal.

Concursos de cosplay, con dibujantes en vivo, firmas de autores y autoras, talleres, charlas, puestos de editoriales, merchandising, comics, manga, novelas y cuentos. Invitado especial: Enrique Breccia. Además, proyección de películas, gaming, manhwga café, comida temática y tradicional; y sector especial de cultura coreana, k-pop, concurso de fandancers, juegos y trivias, clases de coreano, stands y fans club. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/miramararg/

Concurso Infantil de Pesca en Chascomús

Domingo 26, a las 9:30, en La Bajadita.

Jornada de pesca recreativa en las categorías, alevinos, mojarrita, dientudo y pejerrey, con caña y libre devolución, divididas por edades y con una duración de hora y media. Premios para el primer, segundo y tercer puesto. Carnada a cargo de cada participante. Inscripción gratuita en el día.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus -

Monte Corre-La Aventura en Monte Hermoso

Domingo 26, a las 9:30, en el Paseo del Pinar.

Carrera que combina desafío, naturaleza y deporte en un entorno único. Distancias de 7, 14 y 21 kilómetros. Inscripción arancelada: www.bahiacorre.com.ar

Trekking Fotográfico en Coronel Dorrego

Sábado 25, a las 14, en la Oficina de Turismo.

Recorrido guiado a pie por los puntos panorámicos más emblemáticos de la Villa Balnearia. Actividad gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/municipiodorrego/

Car Show Día del Amigo 2026

Domingo 26, desde las 11, en av. Pinolandia, entre avenidas 2 y 10.

Vehículos, música, gastronomía y encuentro entre amigos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/produccionnecochea/

Fuente: Agencia DIB

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