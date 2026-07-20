Fin de semana con osobuco, trufas, tango, pesca, comics y safari fotográfico

Una de las opciones el fin de semana, osobuco al disco en General Rivas, Suipacha.

Domingo 26, desde las 9, en la Plaza Brown.

Vuelven las lluvias: ¿cómo estará el fin de semana y el inicio de las vacaciones de invierno?

Fin de semana de vacaciones de invierno para chicos.... y grandes

Concurso de cocina al disco, feria, emprendimientos y música en vivo. Entrada gratuita.

Domingo 26, desde las 10, en el anfiteatro, av. Stella Maris y Calle 48.

Espectáculos en vivo, emprendimientos, artesanías y empanadas. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismoreta/

12º Fiesta del Alfajor Costero en Mar de Ajó, partido de La Costa

@turismopba

Sábado 25 y domingo 26, desde el mediodía, en el Espacio Multicultural, Yrigoyen y Sacconi.

Puestos de productores alfajoreros locales, degustaciones, ferias, clases de cocina, sorteos, entretenimientos, juegos y la tradicional degustación del alfajor gigante. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismolacosta/

157º Aniversario de General Alvear

Viernes 24 al domingo 26, en diferentes horarios y espacios de la ciudad.

Acto protocolar, fogón gaucho, desfile cívico militar, espectáculos musicales, feria, emprendimientos y vaquillona al asador. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/muni.alvear/

8º Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro

@turismopba

Sábado 25 y domingo 26, desde el mediodía, en la plaza principal.

Espectáculos, artesanías, emprendimientos, asado criollo y concurso Cáscara Infinita. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/sanpedromunicipio/

Mar del Plata Coffee Cup 2026

Sábado 25 y domingo 26, desde las 10, en NH Gran Hotel Provincial.

Expo de cultura cafetera, con representantes de más de 20 ciudades y competencias en categorías Aeroexpress, Latte Art y Cup Tasters; espacios de networking, degustaciones, charlas y puestos de marcas. Entrada gratuita.

Más información: https://www.mardelplatacoffeecup.com/

Descubrí La Trufa Negra en Espartillar, partido de Saavedra

@turismopba

Sábado 25, a las 10, en el establecimiento Trufas Nuevo Mundo, RN 33 KM 164,5.

Historia, proceso productivo en campo, búsqueda, recolección de la trufa negra y degustación de diferentes platos elaborados en base a ese hongo. Sábados de julio y agosto. Cupos limitados con reserva previa en https://trufasdelnuevomundo.com/product/visitatrufera/.

Más información: https://www.instagram.com/trufasar/

411° Aniversario de Baradero

Sábado 25, a las 9; domingo 26, desde las 11.

Sábado, acto oficial, desfiles; almuerzo criollo, cantina y espectáculos. Domingo, Fiesta en la Rotonda con feria de artesanías, emprendimientos, carros gastronómicos, juegos y espectáculos con Los Palmeras, Dúo Gómez Farías, Rapapam, Del Encuentro Dúo, Johanna Reynoso, Pedro Gorbarán, Ballet Municipal Sixto Palavecino y Ballet Amancay. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismobaradero?igsh=dnBsMms3Y2Y2azA5

Festival Federal de Tango Campana 2026

Sábado 25, de 10 a 24, en la Escuela Dante Allighieri.

Competencia en las categorías Tango Pista y Tango Libre. Premios en efectivo, ropa y calzado de tango.

Más información: https://www.instagram.com/campanagov/

Invierno Medieval 2026 en Villa Gesell

@turismopba

Del viernes 24 al lunes 27, desde el mediodía, en Villa Gesell.

Espectáculos tribales, danzas, acrobacias, música celta, arquería y combates medievales. Continúa del 31 de julio al 2 de agosto en Villa Gesell. Actividad gratuita.

Festival Chascomús de Vacaciones

Sábado 25 y domingo 26, de 12 a 18, en el Centro Cultural Municipal Vieja Estación.

Actividades gastronómicas y ambientales, espectáculos de teatro, magos, talleres, música y juegos, artesanías y visitas guiadas. Además, el Tren del Juego. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/municipalidaddechascomus/

Festival de Invierno en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa

Sábado 25 y domingo 26, desde el mediodía, en la Plaza Sarmiento.

Jornadas dedicadas a la cultura, la producción local y la gastronomía, con espectáculos musicales y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismolacosta/

MiraCon 2026 en Miramar, partido de General Alvarado

Domingo 26, de 13 a 18, en el Polideportivo Municipal.

Concursos de cosplay, con dibujantes en vivo, firmas de autores y autoras, talleres, charlas, puestos de editoriales, merchandising, comics, manga, novelas y cuentos. Invitado especial: Enrique Breccia. Además, proyección de películas, gaming, manhwga café, comida temática y tradicional; y sector especial de cultura coreana, k-pop, concurso de fandancers, juegos y trivias, clases de coreano, stands y fans club. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/miramararg/

Concurso Infantil de Pesca en Chascomús

Domingo 26, a las 9:30, en La Bajadita.

Jornada de pesca recreativa en las categorías, alevinos, mojarrita, dientudo y pejerrey, con caña y libre devolución, divididas por edades y con una duración de hora y media. Premios para el primer, segundo y tercer puesto. Carnada a cargo de cada participante. Inscripción gratuita en el día.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus -

Monte Corre-La Aventura en Monte Hermoso

Domingo 26, a las 9:30, en el Paseo del Pinar.

Carrera que combina desafío, naturaleza y deporte en un entorno único. Distancias de 7, 14 y 21 kilómetros. Inscripción arancelada: www.bahiacorre.com.ar

Trekking Fotográfico en Coronel Dorrego

Sábado 25, a las 14, en la Oficina de Turismo.

Recorrido guiado a pie por los puntos panorámicos más emblemáticos de la Villa Balnearia. Actividad gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/municipiodorrego/

Car Show Día del Amigo 2026

Domingo 26, desde las 11, en av. Pinolandia, entre avenidas 2 y 10.

Vehículos, música, gastronomía y encuentro entre amigos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/produccionnecochea/

Fuente: Agencia DIB