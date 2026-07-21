Santa María, el pueblo de Coronel Suárez con la tradición de los alemanes del Volga

Con sus 1.700 habitantes, el pueblo turístico de Santa María , en el partido de Coronel Suárez y a 560 kilómetros del AMBA, tiene 140 años de historia. Aunque en verdad podríamos remontarnos hasta dos siglos y medio atrás, con la emperatriz Catalina la Grande de Rusia.

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Santa María fue fundado oficialmente el 11 de mayo de 1887 , tras la llegada de un grupo de 24 familias y un joven soltero de inmigrantes germanos que habían arribado a la Argentina y buscaban tierras para establecerse. Pero no venían de Alemania…

En la segunda mitad del siglo XVIII, Catalina la Grande (que era de origen alemán) promulgó un manifiesto invitando a colonos europeos a poblar y cultivar las tierras despobladas de las fronteras del Imperio Ruso. Los que aceptaron el llamado y luego se convertirían en los "alemanes del Volga" provenían principalmente del suroeste de Alemania, que escapaban de la pobreza, las hambrunas y las devastadoras consecuencias de la Guerra de los Siete Años.

Se asentaron a orillas del río Volga y fundaron más de un centenar de aldeas agrícolas, pero sin mezclarse con la población local. Sin embargo, cuando a fines del siglo XIX el zar Alejandro II les quitó privilegios (obligándolos a cumplir con el servicio militar y buscando "rusificarlos"), decidieron emigrar nuevamente, esta vez hacia América. Y, como decíamos, 25 familias llegaron a Coronel Suárez.

Originalmente, habían empezado a medir los lotes cerca del arroyo Sauce Corto, pero una fuerte crecida los hizo trasladarse unos 500 metros, sobre una loma de piedra firme.

El pueblo con tres nombres

Un strudel récord de 66 metros de largo. @turismopba

En los primeros tiempos, los propios colonos llamaban al asentamiento Kamenka, el nombre de la aldea del Volga de la cual provenían casi todos los fundadores (familias como los Reser, Graff, Meier, Schneider o Streitenberger).

Luego se llamó Colonia III o La Tercera, el nombre oficial y catastral, que respondía al orden de llegada de inmigrantes a la zona. Finalmente adoptaron Santa María, ya que la mayoría de los llegados del Volga eran católicos, con profunda devoción mariana.

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Esa fe católica se refleja en las otras dos colonias de alemanes del Volga fundadas alrededor de la ciudad de Coronel Suárez: Pueblo Santa Trinidad (primero bautizada Hildmann y luego Colonia 1) y Pueblo San José (originalmente Dehler, luego Colonia 2). Una de las 14 familias de esta última colonia fueron los Hoffman, los antepasado de uno de los cantantes más famosos de la Argentina: Sergio Denis, cuyo verdadero nombre era Héctor Omar Hoffman, y que desde 2021 tiene una estatua en Pueblo San José.

Toda la fe en las Fiestas Kerb. @turismopba

Fieles a las tradiciones

Gran parte de los habitantes de Santa María, descendientes de aquellos colonos de 1887, conservan el idioma (un dialecto del alemán), la música, las danzas y la fisonomía arquitectónica de sus antepasados. Y, por supuesto, la gastronomía, con platos tradicionales como el füllsen (un budín de pan que acompaña las carnes) y una espectacular pastelería artesanal. Historia y sabores que lo llevaron a ser uno de los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires.

Santa María tiene dos importantes festividades que atraen a miles de turistas:

La Strudel Fest, la máxima fiesta de Santa María. @turismopba

La Strudel Fest: Es su celebración más famosa y multitudinaria. Con la elaboración del strudel de manzana gigante más largo del país, llegando a superar los 66 metros de largo sobre la avenida principal.

Es su celebración más famosa y multitudinaria. Con la elaboración del strudel de manzana gigante más largo del país, llegando a superar los 66 metros de largo sobre la avenida principal. Las Fiestas Kerb: Con desfiles cívicos, comidas típicas alemanas, ferias de artesanos y torneos de Kosser (un juego de cartas y tabas tradicional de la colectividad).

Qué hacer en Santa María

La casa del Fundador. @turismopba

El pueblo tiene un circuito muy claro que se puede recorrer a pie o en bicicleta:

La Casa del Fundador: Es una de las viviendas más antiguas del lugar, construida con los métodos típicos de los primeros colonos.

Es una de las viviendas más antiguas del lugar, construida con los métodos típicos de los primeros colonos. Parroquia Natividad de María Santísima: Con un altar de madera de estilo romano con más de 100 años de antigüedad y hermosos vitrales.

Museo y Centro Cultural "Héctor Maier Schwerdt": Conserva más de 2.000 objetos donados por los vecinos que muestran cómo era la vida diaria, el trabajo rural y las herramientas de los primeros colonos.

Cómo llegar

Santa María se encuentra a 566 kilómetros del ÁMBA. Se accede por RN Nº 3 hasta la ciudad de Azul y luego RP Nº 226 a Olavarría. Se ingresa a RP Nº 51 y RP Nº 76 hasta el cruce con la RP Nº 85.

Fuente: Agencia DIB