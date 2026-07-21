María Becerra, de Quilmes a la final del Mundial 2026 en Nueva York

La Nena de Argentina que nos emocionó con “Sean eternos los laureles…” en la final del Mundial 2026, en Nueva York podría decirse que llegó con el milenio. Es que María Becerra nació el 12 de febrero de 2020, en Quilmes, más precisamente en Quilmes Este, en el seno de una familia de clase media.

Su papá, Pedro Becerra, es cardiólogo, su mamá es enfermera , y es la tercera de cuatro hermanos: Juan Manuel, Geraldine y Ailín. Todos, en una casa típica del barrio, de tejas y ladrillos a la vista, sobre la calle Brandsen, con muchas mascotas rescatadas de la calle, y tardes en la Plaza Conesa de Quilmes.

“Mi barrio es todo. Ahí aprendí a cantar, ahí me equivoqué, ahí tuve mis primeros amigos. Salir de Quilmes a recorrer el mundo es increíble, pero siempre necesito volver a comer un asado en lo de mis viejos para poner los pies en la tierra”, siempre cuenta María de los Ángeles Becerra.

De fútbol y bullying

De chiquita ya mostró su interés por el arte -a los seis ya estudiaba Canto y Comedia musical- y por el fútbol: entrenó en la inferiores del Club Quilmes y con equipo de Viejo Bueno en 2016 logró el campeonato de clubes de barrio de Quilmes. “¡Gracias fútbol por existir, por darme tantas alegrías!”, expresó entonces en sus redes.

A los 13, con la idea de aprender un oficio, se anotó en la Escuela Técnica N° 1 de Quilmes (orientada a electromecánica). La experiencia no fue fácil: era una de las pocas mujeres en un entorno machista; sufrió violencia escolar, discriminación y bullying. Sin embargo esa persecución la llevó a la lectura y la música.

De las redes a la música

En 2015, tímidamente subió a su cuenta de Facebook un video con mucho humor, en el que simulaba afeitarse con espuma. De inmediato se volvió viral, alcanzando millones de visitas y abrió su canal de YouTube. Así María se convirtió en una de las youtubers más influyentes del país entre 2016 y 2018.

De todos modos, su verdadero sueño era ser cantante. En 2019, en otro golpe de timón en su vida, borró casi todo su contenido de YouTube, abandonó la secundaria -ya cursaba de noche- para dedicarse a full a la música. Poco tiempo después lanzó su primer EP, “222”. El resto de su vertiginosa y súper exitosa carrera es conocida.

Los hitos de María Becerra

Fue la primera artista femenina argentina en superar la barrera de los 24 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Tiene más de 40 millones de seguidores en redes : Instagram (15,5 millones), TikTok (14,5 millones), YouTube (6,5 millones), X (3 millones).

: Instagram (15,5 millones), TikTok (14,5 millones), YouTube (6,5 millones), X (3 millones). Dio un recital en Time Square, en Nueva York, para recibir el 2024.



895 millones de vistas en YouTube tiene “Miénteme”, el tema que hizo junto a Tini , el más escuchado de María.

, el más escuchado de María.

Con 787 millones “¿Qué Más Pues?", junto a J Balvin , es el segundo.

, es el segundo.

“El amor de vida” es uno de los videos más logrados -con 430 millones de reproducciones en YouTube- junto a los cumbieros mexicanos Los Ángeles Azules.





Participó de la banda sonora de “Rápido y Furioso X” (“Fast & Furious X”) la saga con VIn Diesel, con el tema "Te cura".

(“Fast & Furious X”) la saga con VIn Diesel, con el tema "Te cura".

En 2025 debutó como actriz en “En el barro” (Netflix), el spin off carcelario de “El Marginal”.

el spin off carcelario de “El Marginal”.



Dio decenas de recitales en quince países de América y Europa.

Hizo cuatro shows en el estadio de River Plate. para más de 300 mil personas.



Se estima que 1.800 millones de personas la vieron cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 en Nueva York.

Por los orígenes y los necesitados

Además de su participación en las Marchas del Orgullo, el 8M y Ni Una Menos, el compromiso social de María Becerra se concentra en tres áreas principales: la protección el rescate de animales, la asistencia ante emergencias comunitarias (como los incendios en la Patagonia) el apoyo a la comunidad de su patria chica, Quilmes.

Fuente: Agencia DIB