UNSAM: investigadores y estudiantes desarrollaron un escáner para detectar infartos

El escáner desarrollado en la UNSAM va a ser clave en la prevención de infartos, la primera causa de muerte en la Argentina.

Estudiantes e investigadores del Laboratorio de Neuroingeniería del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín ( UNSAM ) desarrollaron un escáner con inteligencia artificial que puede prevenir infartos.acv

El escáner Cardiotrace cuenta con software y hardware basado en inteligencia artificial para el diagnóstico automático de infarto agudo de miocardio e isquemia miocárdica , según informó Noticias UNSAM.

Para valorar la importancia de este logro que nace en una universidad pública basta recordar que las enfermedades cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebro-vascular ( ACV ) constituyen la primera causa de muerte en la Argentina. En estos casos, el tiempo es crucial para salvar vidas y reducir secuelas.

Actualmente, cuando las personas llegan con síntomas a los servicios de emergencias o son asistidas en ambulancias, se les hacen electrocardiogramas en papel para detectar un posible infarto. El problema es que, en general, no hay personal capacitado que pueda leer los resultados del estudio in situ. Lo que se suele hacer, entonces, tanto en la ambulancia como en la institución de atención primaria, es tomar una foto de los resultados y mandarla por Whatsapp a especialistas de la institución que puedan asistir a distancia.

Un logro que salvará muchas vidas

Para resolver esa situación, los estudiantes e investigadores desarrollaron una solución con inteligencia artificial basada en redes neuronales que, conectada a un escáner y a una computadora portátil, es capaz de tomar la imagen en papel del electrocardiograma, digitalizarla y, en segundos, leer los resultados y determinar si la persona está sufriendo una cardiopatía isquémica o no.

Este equipo junto con otros inversores, fundaron Quanttrace para llevar este y otros desarrollos al mercado. Junto con profesionales del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC), ahora trabajan en el desarrollo del protocolo de validación a fin de corroborar su eficacia en pacientes reales.

Fuente: Agencia DIB