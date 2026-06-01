Pipinas: el pueblo turístico de Punta Indio rescatado por la solidaridad de los vecinos

Otra de las obras del MAPI (Museo a Cielo Abierto de Pipinas).

Uno de los murales callejeros de MAPI, el Museo a Cielo Abierto de Pipinas.

La estación Las Pipinas era el fin del ramal que comenzaba en La Plata.

A 160 kilómetros de CABA, casi donde la Ruta Provincial 36 termina en la Ruta Interbalnearia 11 que recorre toda las costa bonaerense, de Ensenada a Mar del Sur, Pipinas nació el 13 de diciembre de 1913 con la llegada del Ferrocarril que venía de la joven ciudad de La Plata.

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Pipinas era punta de riel del ramal que comenzaba en la capital bonaerense; y como ocurrió con la estación vecina de Verónica -bautizada así en homenaje a “Doña Verónica Bernal de Tornquist”- el nombre elegido hace alusión a dos niñitas de alta sociedad , Sara Josefina y Josefina Dielh, a las que su familia llamaba “Las Pipinas”.

Los años dorados de Corcemar

Durante los primeros años fue un típico refugio rural bonaerense hasta que en 1938 se instaló la cementera Corcemar (Corporación Cementera Argentina), empresa que por décadas -del 50 al 80- fue el corazón de Pipinas: construyó casas, un cine, un club y un hotel para sus empleados y visitantes del pueblo, que llegó a tener 4.000 habitantes.

Corcemar rs La cementera Corcemar en su época de gloria, hacia los años 60. @turismopba

En 1994, el grupo Loma Negra compró Corcemar y lo que en un principio sonó como positivo, no lo fue en absoluto: 250 de los 300 empleados resultaron despedidos y la planta se convirtió en una calera que, siete años después cerró definitivamente. Sin un eje económico, la población cayó por debajo del millar, es decir, la cuarta parte de los “buenos tiempos”, y Pipinas corrió el riesgo de convertirse en una pueblo fantasma

Pipinas Viva: nadie se salva solo

la réplica del Tronador 2 rs La réplica del cohete Tronador II. @turismopba

Sin embargo, lejos de bajar los brazos y para cortar con la emigración, en 2003 un grupo de jóvenes vecinos se unió para formar la cooperativa de trabajo Pipinas Viva, con el objetivo de orientar la economía del pueblo hacia el turismo, haciendo eje en el encanto rural; la proximidad de las playas del Río de La Plata en el Parque Costero del Sur; y las instalaciones de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), con la réplica del cohete Tronador II.

hotel rs El Hotel recuperado por la cooperativa Pipinas Viva. @turismopba

El primer gran logro de Pipinas Viva fue recuperar el antiguo hotel de la cementera que estaba abandonado. Hoy, el Hotel Cooperativo Pipinas es el símbolo de un pueblo que no se rinde y que recuperó varios cientos de habitantes, hasta llegar a los 1200 actuales. Porque la evolución demográfica de Pipinas es el reflejo exacto de su historia: subió a la cima con el auge de la cementera, tocó fondo con su cierre y hoy se mantiene estable gracias al esfuerzo de su comunidad.

¿Qué ver y hacer en Pipinas?

Con su paz, las calles de tierra, un fuerte contenido cultural a través de circuitos autoguiados y su proximidad a Buenos Aires y La Plata, se transformó en una escapada ideal de fin de semana y no sólo un pueblito “de paso” hacia la costa. Aquí algunos de los principales atractivos:

Mural Pipinas rs Uno de los murales callejeros de MAPI, el Museo a Cielo Abierto de Pipinas. @turismopba

MAPI (Museo a Cielo Abierto de Pipinas): Las fachadas y paredes del pueblo están cubiertas por imponentes murales pintados por artistas locales y latinoamericanos. Cada uno de ellos cuenta un pedazo de la historia, los mitos o las luchas colectivas de la comunidad.

Las fachadas y paredes del pueblo están cubiertas por imponentes murales pintados por artistas locales y latinoamericanos. Cada uno de ellos cuenta un pedazo de la historia, los mitos o las luchas colectivas de la comunidad. El Centro Cívico y Espacial: la réplica del cohete Tronador II (el proyecto del lanzador satelital argentino), lo que conecta el pasado industrial del pueblo con un futuro científico.

la réplica del cohete Tronador II (el proyecto del lanzador satelital argentino), lo que conecta el pasado industrial del pueblo con un futuro científico. Pipinas y su encanto Rural rs Una postal del turismo rural clásico de Pipinas. @turismopba

La Chimenea de Corcemar y El sendero educativo: "Un gigante, cenizas para el recuerdo", diseñado por los alumnos de la escuela secundaria local, rescata las anécdotas y el impacto que dejó la fábrica en la fisonomía del lugar.

"Un gigante, cenizas para el recuerdo", diseñado por los alumnos de la escuela secundaria local, rescata las anécdotas y el impacto que dejó la fábrica en la fisonomía del lugar. La Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur: está a minutos de Pipinas, ofrece avistaje de aves, caminatas rurales y reconocimiento de árboles nativos (como los talas y coronillos, hogar de la mariposa Bandera Argentina).

está a minutos de Pipinas, ofrece avistaje de aves, caminatas rurales y reconocimiento de árboles nativos (como los talas y coronillos, hogar de la mariposa Bandera Argentina). murales callejeros de Pipinas rs Otra de las obras del MAPI (Museo a Cielo Abierto de Pipinas). @turismopba

Cómo llegar

Pipinas se encuentra a 157 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por la RP N° 36, a la altura del kilómetro 155 o por RP N° 11, entrando a la ciudad de Verónica, cabecera del partido de Punta Indio.

Fuente: Agencia DIB