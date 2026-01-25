¡Muchachos! Una vaca de Trenque Lauquen es la Mejor Shorthorn del Mundo

La vaca Leave Blancanieves, nacida el 10 de agosto de 2021 en la cabaña Santa Cecilia de Trenque Lauquen , es el Mejor ejemplar de la raza Shorthorn del planeta. Así lo determinó semanas atrás un jurado internacional que evalúa a los Grandes Campeones de las exposiciones ganaderas más importantes de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, y por supuesto, Argentina.

Como ganadora en la pista de la Exposición Rural de Palermo, Blancanieves representó a nuestro país en la “Copa del Mundo” de la genética Shorthorn . Cabe destacar que la cabaña Santa Cecilia ha ganado 8 de los últimos 9 grandes campeonatos hembra en la Exposición Rural de Palermo. La Shorthorn está considerada la “madre de las razas” en Argentina -el primer ejemplar ingresó hace más de dos siglos, en 1823-.

Es una vaca de color blanco puro (de ahí su nombre); en la raza Shorthorn, los animales pueden ser colorados, blancos o rosillos (mezcla de ambos). Tiene una estructura carnicera superior y una gran "femineidad" (rasgos raciales muy marcados).

En Palermo se destacó por su excelente ubre y su aptitud materna, cualidades fundamentales para la raza. Gracias a ella, hoy hay pedidos de genética (semen y embriones) de esta línea de sangre desde todo el mundo. Es, sin duda, la gran embajadora actual de la raza madre de Argentina.

Un día en la vida de Blancanieves

A diferencia de una vaca común, Blancanieves recibe una dieta diseñada por nutricionistas. Se busca que tenga energía pero sin que acumule grasa excesiva que oculte su musculatura natural. Come pasturas de alta calidad de Trenque Lauquen suplementadas con granos y minerales.

Antes de las exposiciones, se la entrena para caminar con bozal. Se la baña periódicamente y se cuida su pelaje blanco (especialmente difícil de mantener impecable) con productos específicos.

Al ser una "Campeona del Mundo", su valor genético es incalculable. Actualmente, su vida principal consiste en la producción de embriones. Mediante técnicas modernas, Blancanieves puede tener muchos "hijos" por año (que son gestados por otras vacas receptoras), lo que permite que su excelente genética se multiplique rápidamente en otros campos de Argentina y el exterior.

Blancanieves pasa la mayor parte del tiempo al aire libre. El estrés es el enemigo de la fertilidad y la belleza, por lo que el trato de los peones y cabañeros es extremadamente tranquilo y afectuoso.

Santa Cecilia, la “fábrica de Campeones"

Esta cabaña de Trenque Lauquen fue fundada en 1961 por Héctor Mario Eyherabide, quien comenzó con una sola vaca de pedigree que le regalaron y, desde 1972, ha tenido asistencia perfecta en Palermo (53 años consecutivos hasta este 2025).

Blancanieves es fruto de una sociedad entre la familia Eyherabide y la familia Ferrero, uniendo fuerzas para potenciar la genética Shorthorn.

Fuente: Agencia DIB