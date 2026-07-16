Fin de semana de vacaciones de invierno para chicos.... y grandes

En Mar Azul, partido de Villa Gesell, se viene un fin de semana "medieval".

Sábado 18 al lunes 20, desde el mediodía, en Mar Azul.

Las nueve termas bonaerenses para disfrutar en vacaciones de invierno

Fin de semana largo con carreras, vino de la Costa, comics y asado con cuero

Espectáculos tribales, danzas, acrobacias y música celta, arquería y muestras de combates medievales. Continúa en Villa Gesell, del 24 al 27 de julio y del 31 de julio al 2 de agosto. Entrada gratuita.

Jueves 16, desde las 19:00, en el Centro Tradicionalista La Tacuara.

Encuentro de destacados payadores, músicos y bailarines. Actúan Diego Suárez, Pablo Solo Díaz, Enrique Mario Cabrera, Emanuel Gabotto, Nicolás Membrian y Agustín Loyarte. Entrada arancelada.

Más información: lasflores.tur.ar/eventos/38-encuentro-de-payadores/

9º Festival Día del Baterista en Santa Teresita, partido de La Costa

Sábado 18, a las 14:00, en la Carabela de Santa Teresita, avenida Costanera.

Ensamble de bateristas, artistas locales y regionales, clínicas y actividades de percusión. Homenaje a Oscar Moro. Se reprograma por mal tiempo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/festivaldiadelbaterista/

42º Festival de la Sierra en Tandil

Miércoles 22 al sábado 25, en distintos horarios, en el Club Defensa.

Competencia de danza y malambo con importantes premios en efectivo. Categorías Adultos: Malambo individual, pareja danza estilizada, pareja danza tradicional y conjunto estilizado de raíz folclórica. Categoría Mayor: Malambo individual masculino y femenino y pareja danza tradicional. Copa Festival Nacional de las Sierras 2026. Inscripción: $20.000.

Más información: www.instagram.com/festivaldelasierra/ -

2º Alfajores & CO en Tandil

Viernes 17, de 16 a 23; sábado 18 y domingo 19, de 14 a 23; en el Salón Mayor de la Cámara Empresaria de Tandil, calle Mitre 856.

Más de doscientas variedades de alfajores, maridajes con café, licores y bebidas especiales; cocina en vivo, pastelería y “Hacé tu Propio Alfajor”, propuesta lúdica e interactiva para las infancias. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiodetandil/

Mercado Alfajor en Mercedes

Sábado 18, de 10 a 20, en la Plaza San Martín.

Descripción: Productores locales y regionales expondrán elaboraciones tradicionales y de autor. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/

3° Festival Folclórico en Pigüé, partido de Saavedra

Sábado 18, a las 20, en el Club Independiente de Pigüé.

Noche de música, tradición y encuentro con la participación de artistas como Desde el Alma, La Entramada, Sixto y Cantores Pigüé. Servicio de cantina. Entrada: $12.000.

Más información: www.instagram.com/elpegualpigue/

1º Fiesta del Salame Serrano en Sierra de la Ventana, partido de Tornquist

Domingo 19, a las 11:00, en Sierra de la Ventana.

Degustación y venta de salames serranos artesanales, productos regionales, espectáculos musicales en vivo, presentaciones culturales y feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/museodelmate_oficial/

Ciclo de Jazz y Música Urbana en Carlos Casares

Domingos de julio y agosto, a las 20:00, en el Salón Blanco Municipal.

Jazz, tango y música urbana con destacados artistas nacionales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturacasares/ -

San Nicoland en San Nicolás

Todos los días de julio hasta el domingo 9 de agosto, de 12 a 18, en el Eco Parque San Nicolás.

Juegos inspirados en diferentes animales, parques inflables, sector para la primera infancia y las tradicionales atracciones en el sector Yaguarón. Zoológicos, acuarios y reservas naturales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/snciudad/

3º Parque de Invierno Luján

Lunes 20 de julio al sábado 1 de agosto, de 12 a 18, en el Parque San Martín.

Espectáculos musicales, talleres culturales, feria, artesanías, propuestas recreativas para todas las edades y participación de empresas locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiodelujan/

3º Festival de Invierno en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita

Jueves 23 al martes 28, de 12 a 20, en el Polideportivo Municipal.

Música en vivo, paseo gastronómico y cervecero, artesanías, emprendimientos y propuestas culturales y recreativas para todo público. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.marchiquita/

2° Campeonato Regional de Rural Bike en Laprida

Domingo 19, a las 11, en el Club Social y Deportivo Juventud.

Primera fecha del Campeonato Regional en distancias de 30 kilómetros, promocionales y 60, competitivos. Inscripción. www.codigoaventura.com.ar/carreras/laprida_rural-bike/ficha_tecnica.htm (incluye un kit con agua, cereal y fruta). Clasificación por chips, seguro.

3° Desafío del Parque en Necochea

Domingo 19, a las 8, en el Circuito Aeróbico, av. 10 y Pinolandia.

Dos modalidades: caminata participativa, de 2,5 kilómetros y carreras competitivas, de 4 y 8 kilómetros. Reglamento: acortar.link/Bu0BdC Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur

Senderismo al Golf en Chacabuco

Domingo 19, a las 8:30, en el Polideportivo Municipal.

Caminata de 20 kilómetros en el Golf Club local. Actividad gratuita con inscripción previa.

Más información: www.instagram.com/diredeporteschacabuco/

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Reserva Vivero Cosme Argerich en San Clemente del Tuyú, La Cosgta

Sábado 18 y domingo 19, a las 14:00, en el Vivero Cosme Argerich.

Senderismo guiado por 36 hectáreas de bosques y senderos, con 1.800 ejemplares de árboles y una variada fauna autóctona. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/miramararg/?hl=es miramar.tur.ar/index.php/noticias/

Visitas por el Casco Histórico de San Pedro

Domingo 19, a las 10, desde Casona de Turismo, Mitre y Liniers.

Recorrido por la casa más antigua de la ciudad, la plaza principal, la Basílica, la Escalera de las Flores (con la técnica mosaiquismo), Palacio Municipal, casa de estilo francés, Museo Paleontológico, un restó ambientado como antiguo almacén de campo y la biblioteca Rafael Obligado. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/sec.cul.tur.edu.dep/

Estación de Piscicultura de Necochea

Miércoles 22 a las 14 y a las 15, desde av. 2 y calle 87,

Recorrido de una hora por la estación que promueve el conocimiento de las especies autóctonas del Río Quequén. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur

Monet Inmersivo en Luján

Martes a domingos de julio, de 10 a 18, en el Museo Fernán Félix de Amador.

Experiencia multisensorial con proyecciones en 180° de las obras más emblemáticas de Monet, uno de los grandes maestros del impresionismo.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

5° Inverná: Feria de Arte y Diseño de Claromecó, partido de Tres Arroyos

Sábado 18 y domingo 19, a las 16, en el SUM de calle 20 entre 11 y 9.

Artistas locales, instituciones, propuestas gastronómicas y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ -

3º Expo Vacaciones de Invierno en Necochea

Jueves 23 al sábado 25, de 14 a 19, en el CC Andrés Ferreyra, calle 54 y 63.

Emprendimientos locales, actividades recreativas y culturales, música en vivo y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur -

Arte + Cine Sin Límites en Trenque Lauquen

Jueves 23 y 30, de 16 a 18, en el Polo Científico Tecnológico. Viernes 24 y 31, de 16 a 18, en el Museo Municipal de Arte Mural.

Propuesta de realidad virtual para descubrir reconocidas obras de arte de una forma inmersiva e innovadora. Entrada gratuita con inscripción previa.

Más información: www.instagram.com/trenquelauquen/

Fuente: Agencia DIB