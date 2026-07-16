“Vidas submarinas” indaga en la campaña submarina realizada por especialistas del CONICET, en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV.

La muestra "Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía" llega a la República de los Niños en estas vacaciones de invierno, que en la provincia de Buenos Aires comienzan el próximo lunes 20 de julio.

Esta experiencia, que traza un link entre disfrute y conocimiento, se podrá visitar en el predio de la localidad de Gonnet a partir del sábado 18 de julio y hasta el 2 de agosto, todos los días de 10 a 17.30.

"Vidas submarinas" -una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires- propone un recorrido que permite indagar, de manera accesible y lúdica, en el contexto, las características y los logros de la histórica campaña submarina realizada por especialistas del CONICET, en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV , que causó furor en YouTube a través de su transmisión en vivo desde las profundidades del océano.

La muestra está organizada en torno a tres ejes principales: conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres educativos y recreativos . Cuenta con un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva, una instalación escenográfica y un sector para dejar mensajes a las y los científicos. Además, diariamente se realizarán tres talleres:

Taller de arena kinética, para chicos y chicas de 5 a 10 años.

Taller de fabricación de hallazgos con materiales sustentables, para chicos y chicas de 5 a 10 años.

Taller de robótica, para chicos y chicas de 7 a 12 años.

"Vidas submarinas" pone en valor el trabajo de las y los investigadores del país que exploran las profundidades del Mar Argentino. A lo largo del recorrido, elementos sensoriales acompañan la experiencia para disfrutarla con ojos de asombro y pasión por la naturaleza. La iniciativa se consolida como una política pública bonaerense que busca acercar experiencias gratuitas, inclusivas y accesibles a todos los visitantes, poniendo especial énfasis en incentivar las vocaciones científicas.

Más ciencia en La Repu

Quienes se acerquen a La República de los Niños también podrán disfrutar en estas vacaciones de una nueva edición de Plaza de la Ciencia, el espacio de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, que tendrá lugar desde el 20 de julio al 2 de agosto, de 12 a 17 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comisión de Investigaciones Científicas (@cicpba)

La programación de la CIC incluirá propuestas vinculadas con ambiente y biodiversidad, salud y alimentación, materiales, metrología, luz y sonido, astronomía, química, matemática y territorio, entre otros temas. A través de actividades lúdicas y participativas, niñas, niños, jóvenes y familias podrán explorar cómo se produce conocimiento científico en la Provincia y de qué manera ese conocimiento dialoga con problemáticas cotidianas.

Fuente: Agencia DIB