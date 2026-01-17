No paran los incidentes con vehículos especiales en la Costa: ahora volcó un cuatriciclo

Cuatriciclos en los médanos. Archivo DIB.

A menos de una semana del conmocionante hecho en La Frontera por el cual el niño Bastian Jerez lucha por su vida, un nuevo accidente con vehículos especiales se produjo en la Costa: esta vez dos mujeres resultaron heridas tras el vuelco de un cuatriciclo en Villa Gesell.

El incidente se produjo en la zona del camping Pucará e involucró a dos mujeres de 27 y 31 años quienes volcaron a bordo del cuatriciclo que tripulaban.

Según indicaron fuentes del municipio, una de las mujeres pacientes sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y un traumatismo de columna. Al momento de la atención inicial, no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores. La otra mujer presentó lesiones de menor gravedad, compatibles con un cuadro de politraumatismos.

Ambas fueron derivadas a un nosocomio en Mar de Ajó, donde se les realizaron estudios tomográficos para precisar el diagnóstico. Luego de esa evaluación, se determinó que la mujer de 31 años presentaba “compromiso lumbar”, por lo que fue trasladada nuevamente a un centro de mayor complejidad. Ninguna de las dos requirió intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante la atención médica.

Un problema que se repite Como ocurre cada verano, los vehículos especiales están causando problemas en el inicio de esta temporada en la Costa. Al incidente que involucró a Bastian, hay que sumar el vuelco de un UTV similar al que viaja el chico, cerca de la zona de La Frontera, en el norte del Pinamar, donde se registró el primero de esos incidentes. Fuente: Agencia DIB.

