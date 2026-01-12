Mikele Irazusta: un mural de la artista de Bahía Blanca compite por ser el mejor del mundo

Mikele actualmente está radicada en Punta del Este. Su mural en el País Vasco se inauguró en octubre pasado.

"Cesta Punta" ocupa la pared de un edificio de seis plantas en Markina-Xemein, localidad cercana a Bilbao.

La artista urbana Mikele Irazusta ha sido seleccionada como finalista a Mejor Mural de 2025 en los premios Street Art Cities Awards. Se trata de “Cesta Punta” , una obra sobre la pared de un edificio de 6 plantas de altura en la localidad vasca de Markina-Xemein, cerca de Bilbao.

El mural rinde homenaje a la diáspora vasca y a la Cesta Punta (Jai Alai, el deporte típico de la región) como vehículo de identidad, memoria y valores compartidos. Está en la calle Guen-Kalea, pleno centro del pueblo de 5 mil habitantes, y se inauguró en octubre de 2025.

Nacida en Bahía Blanca en el seno de una familia de innegable origen vasco, Mikele dividió su adolescencia y su juventud entre el tenis -a los 12 y a los 14 años fue la mejor de la Argentina y top ten en Sudamérica- y los estudios de Arquitectura.

“La arquitectura me dio estructura y el arte me dio alas” , suele definir Mikele su paso de arquitecta a la creación artística, caracterizado por “disciplina, composición espacial y expresión libre”.

A los 32 años, Mikele está radicada en Punta del Este donde brindó su arte a espacios públicos y privados de esa ciudad balnearia. Pero su inspiración no tiene fronteras, como lo hizo con Cesta Punta, obra que fue elegida como la Mejor de Octubre en los Street Art Cities y que ahora compite como la Mejor del 2025.

Qué son los Street Art Cities Awards

Es un concurso anual que desde 2019 destaca la labor de los artistas urbanos que recorren el planeta plasmando su creación en enormes murales.

Si bien España sobresale por su cantidad de artistas, Latinoamérica no le va en saga: David Petroni -autor del mural de la AMIA en Buenos Aires; el prolífico Martín Ron -nacido y criado en Tres de Febrero-; las obras callejeras en Trinidad, Uruguay; o los murales rurales de Toche, en Colombia.

Durante el año, cada mes, la comunidad Instagram elige top 3; estos 36 murales anuales van a votación global en streetartcities.com/awards/2025/vote o la app gratuita, abierta hasta finales de enero 2026. El jurado -integrado por curadores independientes y artistas invitados- preselecciona las categorías: Artist Choice (creatividad pura), Expert Spotlight (maestría técnica) y World’s Best Street Art City.

Tres muralistas argentinos entre los candidatos

Además de Mikele, también están nominadas a Mejor Mural del 2025 otras dos obras de artistas argentinos:

