Fin de semana con rugby, yoga, carreras, rock, ecología y mucho "Morfi"

El fin de semana de la segunda quincena de enero llega con rugby a Claromecó.

Sábado 17 y domingo 18, a las 10:00, en la playa de Claromecó.

Fin de semana con tradición, cerveza, maratones, ostras, cultura japonesa y tortitas negras

Carnaval en la Provincia de Buenos Aires: en enero, ¡sigue el baile, sigue el baile!

Seven de rugby masculino, juveniles M17 y encuentro de veteranos. Inscripción arancelada. Entrada gratuita para el público todo el fin de semana.

Miércoles y sábados de enero y febrero, a las 21:00, en el Anfiteatro del Pinar, av. 10 y Paseo 102.

Conciertos públicos y gratuitos, a cargo de coros provenientes de distintas provincias argentinas.

Programación: www.instagram.com/p/DTBLsNREXSS/?hl=es&img_index=2

Clases de Rock en el Parador Municipal de Santa Teresita, partido de La Costa

Viernes de enero, a las 20:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35.

Clases de rock para moverse, divertirse y compartir una noche distinta junto al mar. No requiere experiencia previa. Actividad gratuita.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

yoga en la playa

Yoga Frente al Mar en San Bernardo, partido de La Costa

Miércoles, jueves y domingos de enero, a las 18:00, en el Parador Municipal, San Bernardo, av. Costanera al 3000.

Clase de yoga frente al mar para relajarse y cerrar el día en equilibrio.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

Visitas Ecoturísticas en Balneario Los Pocitos, Patagones

Sábados de enero, a las 11:30, en la Oficina de Informes Turísticos.

Visita guiada peatonal pensada para conectar con la naturaleza, conocer el ecosistema costero y promover el cuidado del ambiente. Interpretación de los paisajes, la flora y la fauna. Duración: una hora y media. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolospocitos/

Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino de Miramar, General Alvarado

Sábado 17, a las 10:00, saliendo desde la Base de Guardaparques.

Circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino, con acompañamiento de personal especializado. Actividad gratuita.

Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/12/22/visitas-guiadas/

Visita Guiada al Viejo Hotel de Ostende, partido de Pinamar

Martes 20 y jueves 22, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.

Circuito que rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad. Actividad arancelada.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/

vascos_siempre_presentes_en_la_feria_de_las_colectividades

22º Feria de las Colectividades Extranjeras en Necochea

Viernes 16 al domingo 18, a partir de las 19:00, en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo.

Participación de las colectividades española, italiana, francesa, danesa, árabe, vasca, andaluza y asturiana; oferta gastronómica de platos tradicionales: paella, tortilla española, callos, chistorra, shawarma árabe, torta danesa, carne bourguignonne francesa y cipolli italianos; presencia de delegaciones invitadas de Berisso, Capital Provincial del Inmigrante y espectáculos musicales y de danzas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ -

DAIREAUX - Festival fortinera deroense (8)

45º Fiesta de la Fortinera Deroense, en Daireux

Viernes 16 al domingo 18, desde las 20:30, en el Parque Ingeniero Ángel Martín.

Espectáculos: Jorge Rojas, Los Caldenes, Rayces, Taller Municipal de Danzas Folklóricas, Taller de Coro Municipal, Hagan Lío, Natalie Pérez, Queen 's Dance y Los Herrera. Elección de la Fortinera, sorteo, patio de comidas y feria de artesanías. Entrada gratuita.

Grilla de espectáculos: www.instagram.com/p/DSXXrwYDT2R/?igsh=YjczMzIxNW1qcW9x

2° Festival Morfi , Vacío y Hamburguesa en General Belgrano

Sábado 17 y domingo 18, a partir del mediodía, en el predio Mateo Bruzzo.

Paseo de emprendimientos y artesanías, patio cervecero, alfajorero y gastronómico, juegos para las infancias y espectáculos de música y danza. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/

Gran Peña Folclórica y Popular de Pehuajó

Viernes 16 y sábado 17, a las 20:30, en el Parque San Martín.

Música, danza, presentación de artistas, emprendimientos y artesanías locales.Tres escenarios y siete cantinas a cargo de clubes locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/prensapehuajo/

Arribeños Rock 2026 en General Arenales

Sábado 17, por la noche, en la Pista de la Salud y Deporte.

Presentaciones: Miedo, Franz Cox, La Infantería Paraguaya, Sangre India, Viento Recio, Dúo Líbero y De Los Palotes. Cierre con los Delfines de Etiopía. Servicio de cantina, puestos gastronómicos, emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/gobiernogeneralarenales/

4º Triatlón Brava en Balcarce

Domingo 18, a las 09:00, en el Club de Pesca, Ruta Nacional 226 KM 39,5.

Natación, 750 metros; ciclismo, 20 kilómetros y carrera, 5. Premiación, medallas finished. Inscripción arancelada.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/4ta-edicion-triatlon-brava/

Expo Comics 2026 en San Vicente

Domingo 18, a las 17:00, en la Estación Cultural San Vicente, av. Sarmiento al 1000.

Edición especial de verano que reúne lo mejor del mundo geek, los cómics, el cosplay y el anime. Puestos de cómics, ilustraciones y coleccionables; charlas y presentaciones de artistas invitados, desfile de cosplay, espacios para toda la familia y bandas en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expo.comics/ - www.facebook.com/expocomics2026

