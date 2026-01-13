martes 13 de enero de 2026
Fin de semana con rugby, yoga, carreras, rock, ecología y mucho "Morfi"

Claromecó, La Costa, Necochea, Miramar y toda la Provincia de Buenos Aires vive el mejor fin de semana del verano

Por Agencia DIB
El fin de semana de la segunda quincena de enero llega con rugby a Claromecó.

El fin de semana de la segunda quincena de enero llega con rugby a Claromecó.

31° Seven Playero de Claromecó, partido de Tres Arroyos

Sábado 17 y domingo 18, a las 10:00, en la playa de Claromecó.

Los famosos autos del Carnaval de Lincoln.

Carnaval en la Provincia de Buenos Aires: en enero, ¡sigue el baile, sigue el baile!
Este fin de semana La Plata celebra la cultura japonesa con el festival Bon Odori, que cumple 25 años. 

Fin de semana con tradición, cerveza, maratones, ostras, cultura japonesa y tortitas negras

Seven de rugby masculino, juveniles M17 y encuentro de veteranos. Inscripción arancelada. Entrada gratuita para el público todo el fin de semana.

57º Encuentros Corales de Verano en Villa Gesell

Miércoles y sábados de enero y febrero, a las 21:00, en el Anfiteatro del Pinar, av. 10 y Paseo 102.

Conciertos públicos y gratuitos, a cargo de coros provenientes de distintas provincias argentinas.

Programación: www.instagram.com/p/DTBLsNREXSS/?hl=es&img_index=2

Clases de Rock en el Parador Municipal de Santa Teresita, partido de La Costa

Viernes de enero, a las 20:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35.

Clases de rock para moverse, divertirse y compartir una noche distinta junto al mar. No requiere experiencia previa. Actividad gratuita.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

Yoga Frente al Mar en San Bernardo, partido de La Costa

Miércoles, jueves y domingos de enero, a las 18:00, en el Parador Municipal, San Bernardo, av. Costanera al 3000.

Clase de yoga frente al mar para relajarse y cerrar el día en equilibrio.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

Visitas Ecoturísticas en Balneario Los Pocitos, Patagones

Sábados de enero, a las 11:30, en la Oficina de Informes Turísticos.

Visita guiada peatonal pensada para conectar con la naturaleza, conocer el ecosistema costero y promover el cuidado del ambiente. Interpretación de los paisajes, la flora y la fauna. Duración: una hora y media. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolospocitos/

Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino de Miramar, General Alvarado

Sábado 17, a las 10:00, saliendo desde la Base de Guardaparques.

Circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino, con acompañamiento de personal especializado. Actividad gratuita.

Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/12/22/visitas-guiadas/

Visita Guiada al Viejo Hotel de Ostende, partido de Pinamar

Martes 20 y jueves 22, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.

Circuito que rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad. Actividad arancelada.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/

22º Feria de las Colectividades Extranjeras en Necochea

Viernes 16 al domingo 18, a partir de las 19:00, en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo.

Participación de las colectividades española, italiana, francesa, danesa, árabe, vasca, andaluza y asturiana; oferta gastronómica de platos tradicionales: paella, tortilla española, callos, chistorra, shawarma árabe, torta danesa, carne bourguignonne francesa y cipolli italianos; presencia de delegaciones invitadas de Berisso, Capital Provincial del Inmigrante y espectáculos musicales y de danzas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ -

45º Fiesta de la Fortinera Deroense, en Daireux

Viernes 16 al domingo 18, desde las 20:30, en el Parque Ingeniero Ángel Martín.

Espectáculos: Jorge Rojas, Los Caldenes, Rayces, Taller Municipal de Danzas Folklóricas, Taller de Coro Municipal, Hagan Lío, Natalie Pérez, Queen 's Dance y Los Herrera. Elección de la Fortinera, sorteo, patio de comidas y feria de artesanías. Entrada gratuita.

Grilla de espectáculos: www.instagram.com/p/DSXXrwYDT2R/?igsh=YjczMzIxNW1qcW9x

2° Festival Morfi , Vacío y Hamburguesa en General Belgrano

Sábado 17 y domingo 18, a partir del mediodía, en el predio Mateo Bruzzo.

Paseo de emprendimientos y artesanías, patio cervecero, alfajorero y gastronómico, juegos para las infancias y espectáculos de música y danza. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/

Gran Peña Folclórica y Popular de Pehuajó

Viernes 16 y sábado 17, a las 20:30, en el Parque San Martín.

Música, danza, presentación de artistas, emprendimientos y artesanías locales.Tres escenarios y siete cantinas a cargo de clubes locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/prensapehuajo/

Arribeños Rock 2026 en General Arenales

Sábado 17, por la noche, en la Pista de la Salud y Deporte.

Presentaciones: Miedo, Franz Cox, La Infantería Paraguaya, Sangre India, Viento Recio, Dúo Líbero y De Los Palotes. Cierre con los Delfines de Etiopía. Servicio de cantina, puestos gastronómicos, emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/gobiernogeneralarenales/

4º Triatlón Brava en Balcarce

Domingo 18, a las 09:00, en el Club de Pesca, Ruta Nacional 226 KM 39,5.

Natación, 750 metros; ciclismo, 20 kilómetros y carrera, 5. Premiación, medallas finished. Inscripción arancelada.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/4ta-edicion-triatlon-brava/

Expo Comics 2026 en San Vicente

Domingo 18, a las 17:00, en la Estación Cultural San Vicente, av. Sarmiento al 1000.

Edición especial de verano que reúne lo mejor del mundo geek, los cómics, el cosplay y el anime. Puestos de cómics, ilustraciones y coleccionables; charlas y presentaciones de artistas invitados, desfile de cosplay, espacios para toda la familia y bandas en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expo.comics/ - www.facebook.com/expocomics2026

