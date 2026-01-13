Fin de semana con rugby, yoga, carreras, rock, ecología y mucho "Morfi"

31° Seven Playero de Claromecó, partido de Tres Arroyos
Sábado 17 y domingo 18, a las 10:00, en la playa de Claromecó.
Claromecó, La Costa, Necochea, Miramar y toda la Provincia de Buenos Aires vive el mejor fin de semana del verano
Sábado 17 y domingo 18, a las 10:00, en la playa de Claromecó.
Seven de rugby masculino, juveniles M17 y encuentro de veteranos. Inscripción arancelada. Entrada gratuita para el público todo el fin de semana.
Más información: www.instagram.com/sevenclaromeco/ -
Miércoles y sábados de enero y febrero, a las 21:00, en el Anfiteatro del Pinar, av. 10 y Paseo 102.
Conciertos públicos y gratuitos, a cargo de coros provenientes de distintas provincias argentinas.
Programación: www.instagram.com/p/DTBLsNREXSS/?hl=es&img_index=2
Viernes de enero, a las 20:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35.
Clases de rock para moverse, divertirse y compartir una noche distinta junto al mar. No requiere experiencia previa. Actividad gratuita.
Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/
Miércoles, jueves y domingos de enero, a las 18:00, en el Parador Municipal, San Bernardo, av. Costanera al 3000.
Clase de yoga frente al mar para relajarse y cerrar el día en equilibrio.
Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/
Sábados de enero, a las 11:30, en la Oficina de Informes Turísticos.
Visita guiada peatonal pensada para conectar con la naturaleza, conocer el ecosistema costero y promover el cuidado del ambiente. Interpretación de los paisajes, la flora y la fauna. Duración: una hora y media. Actividad gratuita.
Más información: www.instagram.com/turismolospocitos/
Sábado 17, a las 10:00, saliendo desde la Base de Guardaparques.
Circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino, con acompañamiento de personal especializado. Actividad gratuita.
Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/12/22/visitas-guiadas/
Martes 20 y jueves 22, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.
Circuito que rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad. Actividad arancelada.
Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/
Viernes 16 al domingo 18, a partir de las 19:00, en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo.
Participación de las colectividades española, italiana, francesa, danesa, árabe, vasca, andaluza y asturiana; oferta gastronómica de platos tradicionales: paella, tortilla española, callos, chistorra, shawarma árabe, torta danesa, carne bourguignonne francesa y cipolli italianos; presencia de delegaciones invitadas de Berisso, Capital Provincial del Inmigrante y espectáculos musicales y de danzas. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/necocheatur/ -
Viernes 16 al domingo 18, desde las 20:30, en el Parque Ingeniero Ángel Martín.
Espectáculos: Jorge Rojas, Los Caldenes, Rayces, Taller Municipal de Danzas Folklóricas, Taller de Coro Municipal, Hagan Lío, Natalie Pérez, Queen 's Dance y Los Herrera. Elección de la Fortinera, sorteo, patio de comidas y feria de artesanías. Entrada gratuita.
Grilla de espectáculos: www.instagram.com/p/DSXXrwYDT2R/?igsh=YjczMzIxNW1qcW9x
Sábado 17 y domingo 18, a partir del mediodía, en el predio Mateo Bruzzo.
Paseo de emprendimientos y artesanías, patio cervecero, alfajorero y gastronómico, juegos para las infancias y espectáculos de música y danza. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/
Viernes 16 y sábado 17, a las 20:30, en el Parque San Martín.
Música, danza, presentación de artistas, emprendimientos y artesanías locales.Tres escenarios y siete cantinas a cargo de clubes locales. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/prensapehuajo/
Sábado 17, por la noche, en la Pista de la Salud y Deporte.
Presentaciones: Miedo, Franz Cox, La Infantería Paraguaya, Sangre India, Viento Recio, Dúo Líbero y De Los Palotes. Cierre con los Delfines de Etiopía. Servicio de cantina, puestos gastronómicos, emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/gobiernogeneralarenales/
Domingo 18, a las 09:00, en el Club de Pesca, Ruta Nacional 226 KM 39,5.
Natación, 750 metros; ciclismo, 20 kilómetros y carrera, 5. Premiación, medallas finished. Inscripción arancelada.
Más información: https://balcarce.gob.ar/event/4ta-edicion-triatlon-brava/
Domingo 18, a las 17:00, en la Estación Cultural San Vicente, av. Sarmiento al 1000.
Edición especial de verano que reúne lo mejor del mundo geek, los cómics, el cosplay y el anime. Puestos de cómics, ilustraciones y coleccionables; charlas y presentaciones de artistas invitados, desfile de cosplay, espacios para toda la familia y bandas en vivo. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/expo.comics/ - www.facebook.com/expocomics2026
Fuente: Agencia DIB