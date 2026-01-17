Tras la última operación, Bastian está "estable" pero sigue en "coma inducido"

Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar.

Bastian Jerez, el nene de ocho años gravemente herido al chocar la UTV en al que viajaba con una camioneta en zona de La Frontera, en Pinamar, se encuentra “estable” y el “coma inducido” tras la última operación que le realizaron, de acuerdo al parte médico difundido por el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Bastian fue intervenido ayer por la tarde luego de ser trasladado desde Pinamar en un helicóptero sanitario de la Provincia al nosocomio marplatense, que tiene una capacidad de respuesta compleja mayor que el de Pinamar, donde sufrió el accidente.

En el parte médico de esta mañana se indica que “el paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica”. Y se especifica que “se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”.

En el informe anterior que corresponde al pasado 16 de enero, los profesionales de la salud indicaron que el niño fue operado por tercera vez, con éxito y además señalaron que tiene “múltiples fracturas de cráneo”, lesiones que fueron descubiertas en el hospital marplatense,

El padre de Bastian, imputado Asimismo, la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del niño, en la causa por lesiones culposas porque no habría respetado las medidas de seguridad. Según la declaración de testigos, Jerez llevaba sobre su regazo al menor ya que el vehículo cuenta con espacio para cuatro lugares, había cinco personas a bordo y Bastian que viajaba “a upa” de su padre. Fuente: Agencia DIB.

