Luego del furor del streaming del Conicet llega la muestra Vidas Submarinas al Museo MAR

El Museo MAR de Mar del Plata será sede de la muestra Vidas Submarinas que entrelaza ciencia, arte y soberanía, que tendrá como protagonistas a las maravillas descubiertas por los científicos del Conicet en el marco de la expedición "Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV" , que tuvo lugar durante julio y agosto de 2025 y cuyo emblema fue, sin dudas la popularmente conocida " estrella culona ".

La muestra, que abre este viernes 16 de enero, propone un recorrido que permite conocer, de manera accesible y lúdica, el contexto, las características y los logros de la histórica campaña submarina realizada por especialistas argentinos. La propuesta se organiza en torno a tres ejes principales : conocimiento científico, experiencia sensorial, talleres y juegos.

Vidas Submarinas propone un recorrido por distintos espacios: un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería , una cabina inmersiva y una instalación escenográfica . Además, cada día se ofrecerán tres talleres: a las 17 un taller de arena kinética pensado para chicos y chicas de 2 a 7 años; a las 18 un taller de arte y tecnología; y a las 19 un taller de robótica , ambos a cargo del equipo de Androbots (robótica educativa) y destinados a chicos y chicas de entre 7 y 12 años.

También habrá dos actividades especiales para conocer sobre soberanía y explorar vocaciones científicas , los martes 27 de enero y 10 de febrero. Estas se llevarán a cabo con profesionales de primer nivel. Estarán las científicas Carolina Germinario , Licenciada y Profesora en Historia, Magister en Historia de América y Diplomada en Estudios de Malvinas y Atlántico Sur; Eleonora Verón, Licenciada y Profesora en Geografía, Doctora en Geografía y Doctora en Ciencias; y los cuatro especialistas marplatenses que estuvieron en la expedición submarina: Nahuel Farías , Licenciado y Doctor en Biología; Emiliano Ocampo , Licenciado en Genética y Doctor en Biología; Florencia Matusevich , Licenciada en Ciencias Biológicas; y Ezequiel Mabragaña , Doctor en Ciencias Biológicas, Especialista en Pesquerías Marinas, Licenciado en Ciencias Biológicas.

Desde el Museo Mar, a poco de inaugurar la muestra, señalaron: "Vidas Submarinas llega muy pronto a nuestro Museo, como un puente entre la ciencia y la comunidad, para poner en valor el trabajo de nuestras instituciones científicas y sus profesionales de diferentes ramas, a la vez que incorpora elementos sensoriales, lúdicos y emotivos que acompañan el recorrido con ojos de asombro y pasión por la naturaleza. La iniciativa se consolida como una política pública que busca acercar experiencias gratuitas, inclusivas y accesibles a bonaerenses y turistas, poniendo especial énfasis en incentivar las vocaciones científicas".

La iniciativa de esta muestra es un trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, articulado entre el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, AUBASA, la Subsecretaría de Políticas Culturales, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia, y el CONICET Mar del Plata.

El Museo MAR está ubicado en Avenida Félix U. Camet y la calle López de Gomara, en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata.

La muestra será inaugurada este viernes 16 de enero, y podrá visitarse de martes a domingos, de 15 a 21. Para más información, seguir las redes sociales del Museo MAR y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB