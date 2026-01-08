En enero, el Carnaval ya se vive en la Provincia de Buenos Aires

El brillo de los desfiles del Carnaval de 25 de Mayo.

En la Capital Nacional del Carnaval Artesanal , las noches de desfiles ya comenzaron en el interior del municipio. Este viernes 9 y sábado 10, en la localidad de Martínez de Hoz; y sábado 10 y domingo 11, en Arenaza, las noches serán a puro festejo con la presentación de atracciones mecánicas, los autos locos, batucadas, comparsas y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.

Verano de 1913: cuando los camellos de "Paco" Medina invadieron la Bristol

Carnaval: 2,8 millones de personas se movilizaron por el país, 7,6% más que en 2024

Es una oportunidad genial para ver cómo arman los famosos "cabezudos" (figuras gigantes de cartapesta con movimientos mecánicos) antes del desfile oficial en febrero.

Lincoln está a 320 kilómetros de CABA . Por la Autopista Acceso Oeste (RN 7) hasta Junín, donde tomar la RN 188 rumbo al destino.

Carnaval de 25 de Mayo 2026

Es la Capital Provincial del Carnaval y este sábado 10, a las 22:00, los espectáculos salen a la pista del Corsódromo Boulevard Valmarrosa, una pasarela de 400 metros de largo por donde desfilarán medio millar de personas.

El Carnaval de 25 de Mayo está considerado el mayor espectáculo a cielo abierto de la Provincia. La entrada es arancelada.

Más información: carnaval25demayo.com.ar.

La ciudad de 25 de Mayo está a 231 kilómetros de CABA. Hay que tomar Acceso Oeste hasta Luján, continuar por la RN 5 y en Chivilcoy seguir por la RP 46, que lleva al destino.

Carnaval 25 mayo rs El brillo de los desfiles del Carnaval de 25 de Mayo.

Carnaval Iriarte 2026

En el municipio de General Pinto, cerca del límite con la provincia de Santa Fe, desde este fin de semana se instala el Carnaval.

Viernes 9 y sábado 10, a las 21:00, comienza el desfile de carrozas- el plato fuerte- y concurso de disfraces para todas las edades con fabulosos premios. Por la noche, música y baile popular con Los Reyes del Cuarteto. Cantinas a beneficio de las instituciones locales. Y la entrada es gratuita.

Más información: www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/

Iriarte se encuentra en el kilómetro 353 de la Ruta Nacional 7, casi en el límite con la provincia de Santa Fe

Carnaval: lo que se viene en la Provincia

Carnaval del Sol en Dolores

Comienza en los dos últimos fines de semana de enero. Se realiza en el Corsódromo Municipal y cuenta con comparsas de gran nivel: Kuyén y Sheg Yenú. Es un carnaval de estilo "artístico", similar al de Gualeguaychú.

Dolores está a la altura del kilómetro 200 de la Autovía 2.

Carnaval Artesanal de Guaminí

Este clásico del oeste bonaerense mantiene la tradición de los carros artesanales gigantes -hechos de cartapesta, como los de Lincoln- y los Monigotes que lanzan caramelos. Este enero arranca en el último fin de semana del mes.

Guaminí está a 480 kilómetros de CABA. Se llega por la Autopista Riccheri, Autopista Ezeiza-Cañuelas, RN 205, RP 65 y RN 33.

Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad en Maipú

La 34.ª edición comienza el viernes 30 de enero, con la apertura oficial y el show de Fran Charco (de Cruzando el Charco) y el desfile de las comparsas Alxepamá y Golondrinas.

El Carnaval de la Amistad concilia los desfiles de comparsas con espectáculos musicales.

Maipú está a 286 kilómetros de CABA, sobre la Autovía 2.

Fuente Agencia DIB