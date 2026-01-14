miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 08:50

Ostra del Pacífico, de molusco depredador a salsa gourmet de exportación

La alianza entre una empresa privada, el CONICET y la Universidad del Sur permitirá que de la ostra del Pacífico de Bahía San Blas surja la primera salsa de ostras argentina.

Agencia DIB
Muy pronto la ostra del Pacífico se transformará en una salsa de ostras para competir con las provenientes de Asia.

CONICET
Los Pocitos -algunos lo llaman el Caribe bonaerense- está a 240 kilómetros al sur de Bahía Blanca y a 80 de Carmen de Patagones.

CONICET
Las ostras del Pacífico son las más grandes del mundo. Pueden medir hasta 20 centímetros.

CONICET
Una de las playas de Los Pocitos, toda cubiertas de ostras.

CONICET
Vista aérea de San Blas, en pleno verano.

Bahía San Blas y Los Pocitos, los Pueblos Turísticos de Carmen de Patagones
El fin de semana de la segunda quincena de enero llega con rugby a Claromecó.

Fin de semana con rugby, yoga, carreras, rock, ecología y mucho "Morfi"

Fuera de su habitat natural y sin depredadores que la amenazaran, la ostra del Pacífico se expandió por toda la costa sur bonaerense. ¿Resultado? Su proliferación fue un factor clave de la pérdida de biodiversidad y la transformación del ecosistema, amenazando áreas costeras como el estuario de Bahía Blanca. También a playas turísticas como Pehuen Co y Monte Hermoso, donde incluso lastimó a cientos de bañistas con sus filosas valvas.

Captura de pantalla 2026-01-13 150036

La transformación de la ostra del Pacífico

Entonces surgió la inquietud. ¿Cómo lograr que la sobreabundancia de un recurso -en este caso, la ostra- se transforme en un recurso al darle valor agregado? Y apareció la idea de desarrollar una salsa de ostras, un aderezo gourmet de fama internacional, pero “made in” Bahía Blanca.

Investigadores del CONICET y la empresa Cultivo Ostras SAS -que pertenece a la firma Ostras de la Patagonia- desarrollan un proyecto piloto para producir la primera salsa de ostras nacional, a la vez que se disminuye la cantidad de ejemplares de la especie invasora.

ostras 1

Ostra de la Patagonia es una de las pocas empresas en Argentina dedicada a la extracción y procesamiento de la ostra del Pacífico. Tiene el único frigorífico habilitado por SENASA para procesar ostra viva y congelada en media valva, que se comercializa principalmente en CABA.

El proyecto se llamó “Aprovechamiento productivo de la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) en el sur bonaerense: desarrollo científico-industrial piloto” y fue liderado por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET–Universidad Nacional del Sur), junto a la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI, CONICET–UNS) y el Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR, CONICET–UNS), pertenecientes al CONICET Bahía Blanca.

El desarrollo fue llevado adelante por un equipo de investigadores bajo la dirección científica de Sandra Botté y Eder Dos Santos, ambos del CONICET y especialistas en biotecnología marina y aprovechamiento de recursos costeros en el IADO.

Actualmente, el proyecto de esta alianza estratégica entre una empresa privada, el CONICET y la Universidad del Sur la empresa está en la fase final (90% de avance), casi listo para lanzar la primera salsa de ostras producida íntegramente en Argentina.

playa de ostras

Una salsa de exportación

El producto está en proceso de aprobación industrial para competir con las salsas importadas (principalmente de Asia), ofreciendo una versión sin aditivos artificiales para resaltar el sabor puro del mar patagónico.

Además de generar nuevas fuentes de empleo y capacitación técnica en la región -el frigorífico está en Balneario Los Pocitos-, esta iniciativa abre un camino concreto para impulsar economías costeras sustentables y fortalecer el vínculo entre ciencia e industria.

“Este proyecto es un ejemplo de cómo la investigación científica puede contribuir al desarrollo regional y a la gestión sostenible de los recursos naturales”, concluye la científica Sandra Botté.

Fuente: Agencia DIB

