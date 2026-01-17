Show político de Milei en Jesús María: dúo con "El Chaqueño" y agradecimiento a los cordobeses

Luego de la polémica por sus críticas previas a artistas que participan de eventos similares, el presidente Javier Milei compartió un momento de escenario con el “Chaqueño” Palavecino, en su paso por la noche de apertura del festival de Jesús María, donde dejó un mensaje de agradecimiento político a los cordobeses y enfrentó protestas gremiales contra su presencia.

Milei subió al escenario luego de que la pantalla intercambiara imágenes de Palavecino cantando con las de él y su equipo saludando gente en el lugar. El “Chaqueño”, previamente, envió un mensaje de acompañamiento a los venezolanos que se oponen al chavismo y reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo , uno de los argentinos detenidos por razones política en Caracas.

Una vez en el escenario, Milei se aminó a cantar a dúo uno de los temas clásicos de Palavecino, “Amor Salvaje”, quien le regaló un “ aprobado ” que hizo saltar de alegría al presidente. El público que llenó el predio acompañó con vítores la presencia del Presidente, quien agradeció a “los cordobeses” por ayudarlo a ganar las últimas elecciones.

Durante la jornada, gremios de trabajadores estatales y ligados a la actividad industrial protestaron por la presencia de Milei, a quien le dejaron claro su rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno. Apostados a la ver de la ruta 9, que no llegaron a cortar, también se hicieron presentes movimientos sociales.

La jornada dejó otros datos políticos: Milei llegó con el avión Presidencial al aeropuerto Ambrosio Taravella, pero no fue recibido por el gobernador Martín Llaryora. Desde la gobernación indicaron que Llaryora se encuentra “de vacaciones”. Junto a presidente viajó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En el lugar lo recibieron los referentes de La Libertad Avanza (LLA) locales, encabezados por el diputado Gabriel Bornoroni.

Mile es el tercer presidente que pasa por Jesús María, que este año celebra su 60° edición. Antes estuvieron Néstor Kirchner y Mauricio Macri.

La polémica por los recitales

Milei había cuestionado duro a artistas como “Lali” Espósito -entre varias más- por presentarse en eventos con financiamiento estatal, por lo que fue cuestionado por participar ahora del Festival de Doma y Folklore serrano, un evento público/privado que tiene sponsoreo del Banco Nación y un fuerte respaldo económico de gobierno de la provincia de Córdob a.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo que negar que existiera una contradicción por parte del Presidente, al tiempo que refutó una nota del diario La Nación que adelantaba que Milei ingresaría al predio del festival montado al caballo. Adorni explicó que Milei padece una afección lumbar que le impide montar, y finalmente los hechos le dieron la razón porque el mandatario entró caminando al lugar.

