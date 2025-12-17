miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025 - 12:32

"Sandro Conurbano", el disco homenaje de la Universidad Nacional de Avellaneda

Son diez grandes temas de Sandro con versiones de músicos del Sur de Gran Buenos Aires, realizado por la UNDAV eh homenaje a los 80 años del nacimiento del ídolo.

Por Agencia DIB
Sandro, de Banfield para todo el Conurbano.

Álbum personal de Roberto Sánchez
Sandro Conurbano post QR
Los chicos del coro Canto Grupal de la Biblio de Alsina, el barrio donde se crio Sandro.

UNDAV

La Universidad Nacional de Avellaneda presentó Sandro Conurbano, el disco con diez temas que grabó para homenajear al ídolo al cumplirse 80 años de su nacimiento, con versiones de músicos del sur del Gran Buenos Aires, identificados con el Gitano.

Sandro, ícono de la música popular argentina, hubiera cumplido 80 años. 

Sandro, de Valentín Alsina para el mundo: hace 80 años nacía el mito
Arrecifes recibe a los fanáticos del automovilismo.

Pasión por los fierros: Arrecifes, la cuna de campeones

Con el apoyo de la familia del ídolo, esta coproducción de la UNDAV y el músico Leandro Kalén reunió a 28 artistas del Conurbano sur, de larga trayectoria en la educación pública y con un profundo vínculo con el Gitano. El equipo de realización audiovisual y sonido de la Universidad estuvo integrado por 30 estudiantes, docentes y no docentes.

Canto grupal biblio de alsina 1
Los chicos del coro Canto Grupal de la Biblio de Alsina, el barrio donde se crio Sandro.

En los estudios de la UNDAV reversionaron 10 temas a través de diversos ritmos: cumbia, murga, canción, rock, recitado, baguala, entre otros. El proyecto surge de una propuesta de Kalén, quien viene trabajando en recuperar la memoria de diferentes artistas conurbanos a partir de la fusión con otras experiencias territoriales.

Los diez temas de “Sandro Conurbano”

1) “Quiero llenarme de ti” (Bárbara Gilles y Martina Vior)

2) “Ave de paso” (Clarisa Portaluppi)

3) “Penas” (Alejandra Fernández)

4) “Trigal” (Poroto Riera)

5) “Guitarras al viento” (Leandro Kalén y Aníbal Maidana)

6) “Tengo una historia así” (Camila Sanguinetti)

7) “Porque yo te amo” (Criaturas del Riachuelo)

8) “Así” (Cumbia para Todxs)

9) “Penumbras” (Juanma Otero y Lucas Garbarino)

10) “Dame el fuego de tu amor” (Canto Grupal de la Biblio de Alsina)

Todos los temas son de autoría y composición de Sandro y Oscar Anderle, salvo “Ave de paso”, que es de Sandro y Hebe Fernández, y “Tengo una historia así”, que está compuesto únicamente por Sandro.

Embed - PENUMBRAS, Juanma Otero voz, Lucas Garbarino bajo eléctrico

.Fuente: Agencia DIB

Temas
"Sandro Conurbano", el disco homenaje de la Universidad Nacional de Avellaneda