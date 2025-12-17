"Sandro Conurbano", el disco homenaje de la Universidad Nacional de Avellaneda

Los chicos del coro Canto Grupal de la Biblio de Alsina, el barrio donde se crio Sandro.

Sandro, de Banfield para todo el Conurbano.

La Universidad Nacional de Avellaneda presentó Sandro Conurbano, el disco con diez temas que grabó para homenajear al ídolo al cumplirse 80 años de su nacimiento, con versiones de músicos del sur del Gran Buenos Aires, identificados con el Gitano.

Pasión por los fierros: Arrecifes, la cuna de campeones

Sandro, de Valentín Alsina para el mundo: hace 80 años nacía el mito

Con el apoyo de la familia del ídolo, esta coproducción de la UNDAV y el músico Leandro Kalén reunió a 28 artistas del Conurbano sur, de larga trayectoria en la educación pública y con un profundo vínculo con el Gitano . El equipo de realización audiovisual y sonido de la Universidad estuvo integrado por 30 estudiantes, docentes y no docentes.

En los estudios de la UNDAV reversionaron 10 temas a través de diversos ritmos: cumbia, murga, canción, rock, recitado, baguala , entre otros. El proyecto surge de una propuesta de Kalén, quien viene trabajando en recuperar la memoria de diferentes artistas conurbanos a partir de la fusión con otras experiencias territoriales.

2) “Ave de paso” (Clarisa Portaluppi)

3) “Penas” (Alejandra Fernández)

4) “Trigal” (Poroto Riera)

5) “Guitarras al viento” (Leandro Kalén y Aníbal Maidana)

6) “Tengo una historia así” (Camila Sanguinetti)

7) “Porque yo te amo” (Criaturas del Riachuelo)

8) “Así” (Cumbia para Todxs)

9) “Penumbras” (Juanma Otero y Lucas Garbarino)

10) “Dame el fuego de tu amor” (Canto Grupal de la Biblio de Alsina)

Todos los temas son de autoría y composición de Sandro y Oscar Anderle, salvo “Ave de paso”, que es de Sandro y Hebe Fernández, y “Tengo una historia así”, que está compuesto únicamente por Sandro.

