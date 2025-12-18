Una final bien bonaerense: Estudiantes y Platense, a todo o nada en San Nicolás

El Estadio San Nicolás está listo para recibir la final entre Estudiantes y Platense.

El Pincha y el Calamar, en la última final del año.

El último partido de fútbol del 2025 enfrenta a los dos campeones de la Copa de Liga del año. Platense , de Vicente López, ganó el Trofeo Apertura mientras que Estudiantes , de La Plata, obtuvo el Clausura. El Trofeo de Campeones se disputa entre ambos este sábado 20 a las 18, en el Estadio San Nicolás . Imposible una final más bonaerense.

El equipo de Vicente López fue el primer clasificado a este partido tras ser el campeón del Torneo Apertura; le ganó la final a Huracán por 1-0 en Santiago del Estero. Por su parte, también en el estadio Madre de Ciudades, Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura tras superar a Racing por penales (habían igualado 1-1 en los 120 minutos de juego).

Estudiantes es local , a efectos organizativos, porque quedó mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y si fuere necesario, se definirá con una serie de tiros desde el punto de penal. El árbitro del partido será Leandro Rey Hilfer. Televisan TNT Sports y ESPN Premium.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), el organismo encargado de la seguridad en los espectáculos deportivos, estableció un itinerario para que las hinchadas no se crucen.

Platense: los simpatizantes deberán realizar un trayecto más largo, desviándose hacia el oeste y entrando por la provincia de Santa Fe para evitar el flujo principal de la Ruta 9: Salida desde Vicente López, Avenida General Paz, Autopista Panamericana, empalme Ramal Pilar, Ruta 8 hasta Pergamino, Ruta 32, ingreso a la provincia de Santa Fe por Peyrano (Ruta 18), Ruta 90 hasta la Ruta 9 en Theobald y hacia el sur para San Nicolás.

Los hinchas de Platense estarán en la tribuna Popular Dámaso (Norte) y un sector de la Platea del Pozo.

Estudiantes: los hinchas del Pincha salen del Estadio UNO, Avenida 44, Ruta 6 hasta Campana, y luego la Ruta 9 hasta San Nicolás, donde deben entrar por la Avenida Perón hasta la Avenida Rucci. En el estadio se ubicarán en la tribuna Popular Reynoso (Sur), la Platea Rucci y parte de la Platea del Pozo.

Para ingresar a la cancha, los espectadores deberán presentar el DNI físico que será escaneado en los molinetes de acceso; ningún otro documento sirve. Tampoco se venderán entradas en el estadio el día del partido.

Una fiesta para San Nicolás

El Estadio San Nicolás está listo para recibir la final entre Estudiantes y Platense.

Faltan dos días para la final. Sin embargo, ya hay un ganador: la ciudad de San Nicolás, que generará ingresos en hotelería, gastronomía, comercios y otros servicios. De acuerdo a un informe del diario El Norte, la ocupación hotelera para el partido del sábado es del 100%.

Según una estimación acreditada, el evento dejará en la ciudad algo así como $833.000.000, cifra a la que se llega por la venta de entradas (el estadio tiene capacidad para 22 mil personas pero en San Nicolás se vendieron 4.000) y el gasto promedio de un espectador, estimado en 15.000 pesos.

En cuanto a la hotelería, hay reservas para 2.200 pasajeros, con un gasto estimado de 100.000 cada uno. La mayoría -unos 15.800 visitantes- no pasarán la noche en un alojamiento, sólo gastarán en comida, estimándose unos $35.000 cada uno.

Al sumarse todos los ítems se llega a los $833.000.000 que serian inyectados en la economía de San Nicolás.

Fuente: Agencia DIB