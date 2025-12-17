Mar del Plata vs. Río y Miami: cuánto sale vacacionar en el verano 2026 con pasajes incluidos

Mar del Plata. Bañistas salen del mar en una de las playas céntricas de la ciudad, en una temporada en la que el costo del traslado vuelve a pesar en la elección del destino

Planificar las vacaciones de 2026 vuelve a plantear una cuenta conocida: hotel, comida y, sobre todo, cómo llegar. En ese cálculo, viajar al exterior ya no resulta tan conveniente como el verano pasado. De cara a 2026, el gasto total de vacacionar muestra una mejora relativa de los destinos locales, con el transporte como factor decisivo .

El dato surge de un relevamiento de la Fundación Ecosur , de la Bolsa de Comercio de Córdoba . El informe señala, al mismo tiempo, que los precios internos continúan elevados en comparación con otros países de la región, sobre todo cuando se observa únicamente el costo de la estadía.

Cuando se miran solo los gastos en el destino, Mar del Plata no aparece como la opción más económica. El estudio analiza la llamada “canasta estadía” , que contempla alojamiento en hotel tres estrellas para cuatro personas, comidas, bebidas y transporte local, sin incluir pasajes aéreos ni seguro médico .

Bajo ese criterio, vacacionar dos semanas en Mar del Plata tiene un costo estimado de USD 4.816. El valor la ubica por encima de varios destinos internacionales incluidos en el relevamiento.

Río de Janeiro aparece como la opción más económica, con un gasto de USD 3.803, lo que implica una diferencia del 21% a favor de la ciudad brasileña. Santiago de Chile presenta un costo de USD 4.038, un 16% menor que Mar del Plata, mientras que Cancún se ubica en USD 4.448, un 8% por debajo.

En el otro extremo, Punta del Este y Miami se consolidan como alternativas significativamente más caras, con costos 73% y 86% superiores, respectivamente, a los de la ciudad balnearia argentina.

El transporte altera la comparación con el exterior

El escenario cambia al analizar la “canasta total de vacaciones”, que suma a la estadía el costo de los pasajes y el seguro médico internacional. La comparación cambia cuando a la estadía se le suma el traslado. Al incorporar el traslado aéreo para cuatro personas, Mar del Plata pasa a ser el destino más barato del relevamiento.

El costo total alcanza los USD 4.916, seguido por Santiago de Chile (USD 5.901), Río de Janeiro (USD 6.249), Punta del Este (USD 10.390), Cancún (USD 11.538) y Miami (USD 16.004).

La diferencia se explica por la metodología aplicada: en los destinos internacionales se computan vuelos y seguro médico internacional para cuatro personas, mientras que en Mar del Plata solo se considera el viaje ida y vuelta en auto, con nafta y peajes.

Así, vacacionar en Santiago de Chile supera en USD 985 el costo de Mar del Plata, un 20% más, mientras que Río de Janeiro lo hace en USD 1.334, lo que implica un 27% adicional. En Punta del Este, Cancún y Miami, la brecha se amplía aún más: resultan 111%, 135% y 226% más caros, respectivamente, con los pasajes aéreos como principal factor de encarecimiento.

Qué cambió entre el verano 2025 y verano 2026

El cambio se observa al comparar el verano de 2025 con el de 2026, tanto en el costo de la estadía como en el gasto total de las vacaciones. Según Ecosur, el mapa de precios turísticos mostró un giro marcado en el último año al contrastar ambos períodos.

En 2025, la apreciación del peso argentino y el aumento de precios en la costa atlántica habían llevado a que varios destinos del exterior resultaran más baratos que los locales. La diferencia se hacía especialmente visible frente a Brasil, donde la depreciación del real abarató los costos medidos en dólares.

Durante 2025, ese escenario se revirtió: el peso se depreció en términos reales, es decir, perdió poder de compra frente a la inflación, mientras que muchas monedas emergentes se apreciaron frente al dólar, en particular el real brasileño.

Una nueva relación de precios

Al contrastar el relevamiento actual con los datos de diciembre de 2024, la “canasta estadía” bajó un 30% en Mar del Plata respecto del verano anterior. En contraste, aumentó un 11% en Punta del Este y un 12% en Río de Janeiro, en un contexto de apreciación de sus monedas frente al dólar.

Esta dinámica modificó de manera sustancial la relación de precios. En enero de 2025, la estadía en Mar del Plata costaba el doble que en Río de Janeiro. Para enero de 2026, esa brecha se redujo a 1,27 veces.

El cambio también se refleja en el costo total de las vacaciones. Según el relevamiento de diciembre de 2024, vacacionar en Río de Janeiro tenía un costo muy similar al de Mar del Plata aun incluyendo el pasaje aéreo. En la actualidad, al sumar traslados y seguro médico internacional, el peso del transporte inclina la balanza a favor del destino argentino.

Así, aunque Mar del Plata no lidera el ranking de estadía, el costo de llegar termina siendo la variable que define la cuenta final de las vacaciones.