Manjares bonaerenses: ceviche de pejerrey de Vedia

El ceviche de pejerrey bonaerense no tiene nada que envidiarle al ceviche peruano.

Las lagunas repletas de pejerreyes en el noroeste de la Provincia los convierten en grandes protagonistas de la gastronomía de la zona. Para quienes aman el pescado y la cocina gourmet , Manjares Bonaerenses -recopilación de la Subsecretaría de Turismo- comparte los secretos del ceviche de pejerrey que preparan en Vedia, partido de Leandro N. Alem.

Es, sin duda, la joya más emblemática de la pesca deportiva en las lagunas y ambientes acuáticos interiores de la provincia de Buenos Aires. Tanto es así que la especie más popular es el pejerrey bonaerense (su nombre científico es Odontesthes bonariensis).

El tamaño medio de pesca está alrededor de los 40 centímetros y los 800 gramos. Los ejemplares más grandes ("matungos") pueden superar los 60 centímetros y llegar a pesar más de 3 kilos.

Este domingo 30 de noviembre termina la veda en la pesca de pejerrey , que coincide con el período de reproducción. Si bien no se encuentra totalmente prohibida hasta entonces, existen restricciones.

En destinos de pesca deportiva como Vedia, regularmente se realiza la siembra de alevinos de pejerrey (generalmente entre agosto y noviembre) para mantener y fomentar la población.

Hablemos de ceviche

Aunque es un plato que se consume en muchos países con costa en el Pacífico (Chile, Ecuador, México y Colombia), su origen se asocia directamente con Perú, al punto que el ceviche peruano fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El ceviche peruano consiste en carne cruda, que generalmente es pescado o mariscos (o una mezcla de ambos), cortados en trozos pequeños. La carne se marina en base a jugo de limón o lima ácida. Se lo acompaña, a gusto, con arroz, batata. choclo o papas. Y, por supuesto, el adobo, que tiene cebolla roja cortada en juliana, ají (chile picante), sal y cilantro.

Hablemos de Vedia

Cabecera del partido de Leandro N. Alem, la ciudad de Vedia está a 319 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, sobre la ruta 7. La laguna de Vedia -de aproximadamente 170 de espejo de agua- forma parte del Balneario Municipal de Vedia, un complejo que además tiene 70 hectáreas de parque arbolado.

La laguna es plana, de poca profundidad y se recarga rápidamente con las lluvias. La calidad del agua es apta para actividades recreativas “con contacto directo”.

La receta del ceviche de pejerrey de Vedia

Ceviche de pejerrey 02

Ingredientes

12 pejerreyes

5 o 6 gramos de azúcar

2 dientes de ajo

1 batata

1 cebolla morada

1 choclo

1 morrón

1 ají limo

1 cucharada de rocoto

2 gramos de anís

5 limones

2 ramitas de perejil

4 hojas de lechuga

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Limpiar los pejerreyes hasta dejar sólo los filetes.

Cortar, salpimentar y colocar en un recipiente con el jugo de los limones.

Agregar la cebolla morada cortada en juliana, y el morrón y el ajo picados.

Condimentar con el rocoto.

Dejar reposar en la heladera por al menos una hora.

Cocinar el choclo al vapor, y luego remojar en una mezcla de anís,

azúcar y un poco de jugo de limón, desgranar y reservar.

Hervir la batata, colar y espolvorear con azúcar.

Servir los pejerreyes acompañados de una porción de batata,

choclo, hojitas de perejil y lechuga.

(Fuente: Agencia DIB)