Mar del Plata: encontró a su mujer con otro en una pizzería, comenzaron a pelearse y destrozaron el local

El estado del mobiliario de Yo Tú Él tras la pelea.

Mar del Plata se ve conmocionada por estas horas tras el desastre que causó un hombre en una pizzería del centro de la ciudad balnearia, cuando llegó al lugar, vio a su mujer con otro, comenzaron a pelear y en el medio del asunto destrozaron el local.

Mar del Plata: destituyeron a juez sospechado por la desaparición de 144 monedas de oro en San Isidro

El hecho ocurrido este miércoles a la noche en una reconocida pizzería del centro que lleva el sugestivo nombre de Yo Tú El. De acuerdo con La Capital , todo comenzó cuando un hombre llegó hasta el local de Belgrano 2100 y avistó en el lugar a su pareja, mientras tomaba una cerveza con otro.

Entonces, casi sin mediar palabra, atacó a golpes a su “rival” y se inició una feroz pelea entre ambos , ante la mirada en shock de la mujer y del resto de las personas que se hallaban en la pizzería.

En ese marco, se produjeron destrozos de todo tipo en el lugar. Como consecuencia del forcejeo y las agresiones se destruyeron vidrios, vajilla y otros elementos pertenecientes al mobiliario de la pizzería.

Un detenido

Producto de los disturbios y el susto que le ocasionó a los testigos la situación, se presentó en el lugar personal policial del subcomisaría Casino -con jurisdicción en la zona-, que aprehendió al menor de los peleadores, de 33 años. El otro, de 39, permaneció en libertad.

Ninguno de los dos hombres sufrió heridas de importancia.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones en el marco de una causa judicial caratulada “daños” y cuya investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, en la que al momento de lo ocurrido se encontraba de turno Mariana Baqueiro.

Fuente: Agencia DIB