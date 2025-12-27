Manjares bonaerenses para las Fiestas: pollo con salsa de gírgolas de Carlos Keen

Para romper la rutina de los platos navideños y sin tener que caer en presupuestos desmesurados, el pollo deshuesado -si es de campo, mejor- relleno y con salsa de gírgolas te hará lucir en la mesa de Fin de Año.

Mar del Plata suma un nuevo ícono cultural con el Museo Internacional de Surf

El último de los Manjares Bonaerenses del 2025 llega de la mano de uno de los restaurantes pioneros del pueblo de Carlos Keen , partido de Luján : “La Ñata", justo frente a la vieja estación de trenes , que lo tiene como un clásico de su carta y se lo puede comer frío en una picadita, o caliente, como plato principal.

Conocidas científicamente como Pleurotus ostreatus o "hongo ostra"), las gírgolas son uno de los hongos comestibles más populares en la gastronomía argentina actual.

Tienen forma de abanico u ostra (de ahí su nombre) y carecen del clásico "sombrerito" redondo con pie central como el champiñón. Pueden ser grises, blancas, marrones, amarillas e incluso rosas. Tiene una textura carnosa y firme , lo que las hace ideales para platos que requieren consistencia. De sabor ligeramente ahumado y dulce, tienen notas que recuerdan a la nuez.

La provincia de Buenos Aires es una de las regiones con mayor crecimiento en la producción de gírgolas de todo el país, después de la zona del Alto Valle. La mayor parte de las gírgolas que se ven en las verdulerías boutique de Capital Federal o La Plata vienen de productores bonaerenses. Las zonas principales son el Sur del GBA y La Plata (hay muchos emprendimientos en Abasto, Etcheverry y San Vicente); Sierra de la Ventana y Tandil; Norte del GBA (Tigre y Escobar); en el Oeste, Mercedes y Luján.

Hablemos de Carlos Keen

Tras el cierre del ramal ferroviario en los años 70, Carlos Keen quedó casi como un "pueblo fantasma". Sin embargo, su arquitectura ferroviaria intacta y sus calles de tierra atrajeron a los primeros pioneros y artistas que buscaban escapar de la ciudad.

En 1990, un grupo de vecinos y la municipalidad de Luján lograron que el pueblo fuera declarado "Bien de Interés Histórico Nacional", lo que impidió que se demolieran las fachadas antiguas.

El punto de inflexión fue la post crisis del 2001. Con menos plata en los bolsillos, los porteños empezaron a buscar destinos a menos de 100 kilómetros de la Capital. Carlos Keen, bien conectado por autopistas al AMBA, fue haciéndose conocido con la fórmula del "Tenedor Libre de Campo": tabla de fiambres, empanadas, pastas caseras, asado y postres de estancia por un precio fijo.

Y por supuesto también por sus cultivos de gírgolas y hongos que se ofrecían en distintas conservas en todos los restaurantes del pueblo.

Cómo llegar a Carlos Keen

Desde el AMBA se llega por la Autopista Acceso Oeste -Ruta Nacional 7- en dirección a Luján. En el kilómetro 71 tomar la salida hacia Carlos Keen, son unos diez kilómetros por un camino pavimentado.

Pollo deshuesado con salsa de gírgolas

Pollo con hongos 01

Ingredientes

1 pollo deshuesado

200 grs de jamón cocido

200 grs de queso de máquina

1 morrón

1 cebolla

2 o 3 huevos

200 grs de gírgolas

1 pote de crema y condimentos a gusto

Preparación

* Abrir el pollo, condimentar a gusto, disponer las fetas de jamón y queso, los huevos duros y el morrón, previamente asado y sin piel.

* Enrollar, coser y llevar al horno de 45 a 60 minutos.

* Rehogar una cebolla en aceite, incorporar las gírgolas cortadas en tiritas, cocinar un poco, agregar la crema y condimentar.

* Servir el pollo con la salsa encima.

Tips para el cocinero

* Deshuesar un pollo parece una tarea de experto, pero con paciencia y un cuchillo bien afilado (preferentemente uno de oficio o deshuesador, que es fino y flexible), podés hacerlo en casa. Consejo: es mucho más fácil deshuesar un pollo si está bien frío. Otra alternativa es pedirle al cocinero amigo que lo deshuese

* Si la dificultad es deshuesar el pollo, se puede suplir con pechugas grandes, que son más fáciles de rellenar.

Fuente: Agencia DIB