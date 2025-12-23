¡Chau, 2025! El año se va con asado, astroturismo, maratones y quema de muñecos

La tradicional quema de muñecos de fin de año.

Domingo 28 de diciembre, desde las 14:00, sobre la calle Perón, frente a la parroquia.

La Estación Hidrobiológica de Chascomús, la "fábrica del pejerrey" de la Provincia

Noviembre se despide con asado, maratones, música y ciclistas a Luján

Presentación de grupos de danzas de la región: Suyai, Tamara Orellana, Gerónimo Ferreiro y Sin Rumbo Cumbia. Además, desfile tradicionalista, patio cervecero, emprendimientos, artesanías y propuestas gastronómicas. Entrada gratuita.

Sábado 27 de diciembre, a las 18:00, en la Liga de Padres de Familia, acceso a Roberts.

Los mejores asadores de la zona se enfrentan para demostrar su técnica y el amor por el fuego lento. Competencias para ver quién hace el mejor asado, música en vivo y espectáculos folklóricos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DR2Qk62jpzb/?img_index=1

Astroturismo en Lobos

Sábado 27, a las 20:45, en Plaza Tucumán, El Ratti 400-500.

Propuesta especial para descubrir cómo la Navidad y el firmamento se conectan a través de historias, símbolos y misterios que brillan sobre nosotros. Se observará el cielo para conocer fenómenos astronómicos vinculados a esta fecha. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4iW2615. Se suspende o reprograma en caso de lluvia.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/

astroturismo

Mágico Diciembre en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa

Todos los días hasta el martes 30 de diciembre, desde la mañana, en la zona céntrica de la ciudad.

Calles, comercios y casas iluminadas; desfiles con sorpresas y, el martes 30, cierre con espectáculos de fuego, DJ en vivo y láseres. Entrada gratuita.

Más información: https://lacosta.tur.ar/wp-content/uploads/2025/12/AGENDA-DICIEMBRE.pdf

Cross Rural Labardén 2025, partido de General Guido

Domingo 28, desde las 07:00, en la Delegación de Labardén.

Desafío Cross rural en el marco del 129° aniversario de Labardén. Recorridos de 10 kilómetros competitivos y 3, participativos. Inscripción en: okeventos.com.ar/cross-rural-labarden. Los primeros 300 inscriptos tendrán remeras; medallas para todos los participantes y premios para los tres primeros de la general y por categoría.

Más información:www.instagram.com/generalguidomunicipalidad/

35º Millas de Fin de Año de Veinticinco de Mayo

Miércoles 31, a las 19:00, desde el Centro de Educación Física Nº 7, calle 18 esquina 36.

Tradicional competencia de fin de año por las calles de la ciudad que finaliza en plaza Mitre. Remera oficial de la competencia para los primeros 400 inscriptos.

Más información: www.instagram.com/municipalidad25demayo/

Quema de Momos 2026 en La Plata

1 de enero, entre las 00:01 y 03:00, en diferentes espacios de La Plata.

Celebración del año que culmina y del comienzo de 2026, con la quema de más de cincuenta muñecos en diferentes barrios platenses. Entrada gratuita.

Más información: www.laplata.gob.ar/

2026 en Monte Hermoso

monte hermoso fin de año

1 de enero de 2026, a partir de las 00:45, en Traful Bis y Costanera.

Noche para brindar y recibir el nuevo año con espectáculo de fuegos artificiales y DJ en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/

Fuente: Agencia DIB