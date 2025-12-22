lunes 22 de diciembre de 2025
22 de diciembre de 2025 - 13:28

La Estación Hidrobiológica de Chascomús, la "fábrica del pejerrey" de la Provincia

Desde Chascomús mes a mes parten miles de alevinos que permiten repoblar las lagunas con ejemplares de pejerrey, el más bonaerense de los peces.

Por Agencia DIB
Los alevinos de Chascomús llegan a toda la Provincia.

El Cronista de Chascomús
El pejerrey es el principal atractivo deportivo y turístico de las lagunas bonaerenses.

La Estación Hidrobiológica de Chascomús es clave para repoblar las lagunas bonaerenses.

El Cronista de Chascomús

Si hubiera que elegir al pez bonaerense por excelencia, éste sería el pejerrey, monarca absoluto de las lagunas de la Provincia, en especial, la de Chascomús. Tras años marcados por sequías extremas, salinización del agua y mortandades masivas, cada siembra de alevinos es una señal concreta de recuperación ambiental, de repoblar las lagunas y de reforzar atractivos turísticos y deportivos.

El ceviche de pejerrey bonaerense no tiene nada que envidiarle al ceviche peruano. 

Manjares bonaerenses: ceviche de pejerrey de Vedia
La estación de Chascomús, hacia 1873, cuando todavía era punta de rieles.

Hace 160 años llegaba el primer tren a Chascomús

En ese proceso de restauración, la Estación Hidrobiológica de Chascomús -desde hace 82 años es considerada una “fábrica de pejerreyes”- ocupa un rol central. Son miles los alevinos que parten de allí para repoblar lagunas del territorio provincial, de acuerdo a información de El Cronista de Chascomús.

De Chascomús para toda la provincia y más allá

El pejerrey es el principal atractivo deportivo y turístico de las lagunas bonaerenses.

Un ejemplo reciente se dio este mes con la segunda siembra de alevinos de pejerrey en lagunas del partido de Adolfo Gonzales Chaves. Los ejemplares, producidos en la Estación Hidrobiológica de Chascomús, fueron distribuidos en puntos estratégicos del distrito con el objetivo de recuperar poblaciones ícticas raleadas y mejorar las especies.

El aporte de la Estación Hidrobiológica se replica en numerosos espejos de agua de la provincia. Desde el Club de Pescadores de Olavarría se informó la siembra de 70.000 alevinos en la laguna Blanca Grande. En Tandil, la subcomisión de pesca del Centro Náutico del Fuerte anunció una repoblación similar en el Lago del Fuerte, mientras que en el oeste bonaerense se liberaron 100.000 ejemplares en la laguna de Vedia. Al similar sucedió en la emblemática laguna Chasicó y en Lezama, con más de 240 mil alevinos “made in” Chascomús.

La Estación Hidrobiológica de Chascomús

La Estación Hidrobiológica de Chascomús es clave para repoblar las lagunas bonaerenses.

Fue fundada en noviembre de 1943 y depende del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Su función principal es la cría y repoblamiento del pejerrey (Odontesthes bonariensis), y desde allí se envían crías a las lagunas del territorio bonaerense, pero también a otras provincias y el exterior (a países como Japón e Italia).

Además de las crías, en la Estación Hidrobiológica se estudian las condiciones del agua de la laguna, las enfermedades de los peces, cómo el cambio climático afecta a las poblaciones acuáticas y se realizan censos de la población de los pejerreyes en los distintos espejos de agua de la Provincia.

Fuente: Agencia DIB

Axel Kicillof junto a representantes de los gremios. 

