Barker, el Pueblo Turístico de la comarca serrana de Benito Juárez

A cinco horas del AMBA, Barker tiene todo: historia, turismo aventura, paseos y muy buena mesa, con las frambuesas como estrella.

El Cerro El Sombrerito, infaltable en toda postal de Barker.

El pueblo nació con la llegada del ferrocarril, en 1908.

En los últimos años, las plantaciones de frambuesa y mora se sumaron al paisaje de Barker.

Imposible no tentarse en Barker.

En verano, la Fiesta Provincial de la Frambuesa es el principal evento de Barker.

Barker es un encantador pueblo turístico ubicado en el partido de Benito Juárez, en el sureste de la provincia de Buenos Aires. Junto con la vecina localidad de Villa Cacique (separada por solo 6 kilómetros), conforma una comarca serrana que es un destino ideal para el turismo de naturaleza, aventura y relax.

Este rincón bonaerense es particularmente famoso por su paisaje enmarcado en el Sistema de Tandilia (uno de los más antiguos del país) y por su historia ligada al ferrocarril y la industria del cemento (Loma Negra).

BARKER
El pueblo nació con la llegada del ferrocarril, en 1908.

Barker en la historia y el presente

Como tantos pueblos bonaerenses, Barker nació con la llegada del ferrocarril, en este caso, el Ferrocarril del Sud, en 1908. Su nombre es en recuerdo de Juan D Barker, periodista y político uruguayo-argentino que, entre otros logros, fue Director del diario La Nación y ocupó una banca de Diputado en el Congreso Nacional.

Con una población de poco más de 1.200 habitantes -3.200 si se suma Villa Cacique-, Barker es uno de los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires catalogados por la Subsecretaría de Turismo.

En los últimos años, las plantaciones de frambuesa y mora se sumaron al paisaje de Barker.

Laboralmente, los barkerenses basan su economía en la industria del cemento -Loma Negra está a pocos minutos-, la actividad agropecuaria y, en los últimos años, el turismo: hotelería, gastronomía, servicios turísticos como guías de trekking, cabalgatas, venta de artesanías y alquiler de casas de fin de semana. Otro atractivo de Barker son las frambuesas y las moras, que transforman en mermeladas y dulces, y que en verano brillan con la Fiesta Provincial de la Frambuesa.

Naturaleza y aventura

Imposible no tentarse en Barker.

El principal encanto de la comarca serrana es, precisamente, el aire puro de la sierra y las aventuras que propone. Aquí algunas propuestas:

  • Paseo del Bosque y Punto Panorámico: Ideal para el trekking, mountain bike y cabalgatas..
  • Cerro El Sombrerito: Un emblema de la región. Si bien su ascenso puede ser desafiante en ciertos puntos, es un objetivo popular para los amantes del senderismo.
  • Cuchilla de las Águilas: Esta zona ofrece opciones de turismo aventura más intensas, como el trekking a través de las sierras y visitas guiadas a cuevas y grutas naturales talladas por la erosión. Y para los más osados, rapel.
  • Avistaje de Aves: Para los un poco más sedentarios, la sierra es un buen lugar para la observación de la fauna local.
En verano, la Fiesta Provincial de la Frambuesa es el principal evento de Barker.

Cómo llegar desde el AMBA

A 409 kilómetros de CABA, se accede por RN N° 3 hasta Las Flores, luego RP Nº 30 hasta Tandil y RP Nº 74 que empalma con RP Nº 80 hasta Barker. Otra alternativa, continuar por la RN N° 3 hasta Benito Juárez y en el kilómetro 400, tomar la RP Nº 74 y RP Nº 80.

