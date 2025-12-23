La Virgen y el Cristo Obrero, del escultor Alejandro Marmo, se pueden apreciar en la Catedral de La Plata

La Virgen y el Cristo Obrero , que pueden verse en la Catedral de La Plata hasta el 26 de diciembre, son dos esculturas realizadas íntegramente con material de descarte por el artista plástico y escultor Alejandro Marmo . Ambas son réplicas de las que fueron emplazadas en los Jardines Vaticanos en el año 2014.

Estas réplicas se encuentran realizando un curioso recorrido que busca visitar todas las provincias del país. La muestra itinerante comenzó en noviembre de 2024 en el estadio Obras Sanitarias de la Cuidad de Buenos Aires y, este 21 de diciembre, llegaron a la Catedral platense y están exhibidas hasta el 26 de diciembre.

"Esta muestra que está recorriendo Argentina no es sólo un recorrido geográfico de dos piezas hermanas , cuyos originales están en el Vaticano . Se trata de una acción cultural y espiritual que combina arte público, identidad comunitaria y un mensaje de esperanza, cuyo concepto se basa en en el lema 'transformar el descarte que te pesa en belleza'", indicaron desde la Catedral de La Plata.

"Esta serie pretende llevar un mensaje de la transformación del descarte en belleza , este proyecto nace para ir visitando y recorriendo la Argentina a través de estos dos símbolos, de estos dos trabajos, y para ir armando una comunidad, ya que va sumando entusiasmo, y el entusiasmo es movimiento", explicó asimismo el creador de las esculturas, Alejandro Marmo.

"Apunta generar un mensaje y una estética de la esperanza a través de la transformación que todos tenemos que tener en esta época. Lo más importante es que siga evangelizando esperanza, que no tiene que ver con lo religioso sino con lo espiritual", subrayó el artista.

Evita Alejandro Marmo

Las obras de Alejandro Marmo instalan una metáfora de la transformación social a través del arte y exploran la relación espacial en el espacio público. Sus trabajos más representativos son los murales Evita sobre el Ministerio de Acción Social (ex MOP) en la avenida 9 de Julio; La Virgen y El Cristo Obrero en los jardines de los museos vaticanos; El Abrazo en el Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci, Roma; La Estrella del diálogo, en la avenida 9 de Julio esquina San Juan, ciudad de Buenos Aires y centenares de obras en espacios públicos de Argentina, Europa y Asia. Fundó el Centro Cultural “Arte en las Fábricas”, donde obreros y artistas convergen en una labor que viaja de las periferias al centro.

Fuente: Agencia DIB