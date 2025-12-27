Nuevos chats comprometen a un pastor acusado de abusos a menores

El pastor Esteban Oviedo (47), cuya imagen pública era la de un religioso carismático, con prédicas encendidas, libros de autoayuda y una activa presencia en redes sociales, permanece detenido, acusado de abuso sexual agravado y grooming en concurso real . Ahora se conocieron varios chats que el hombre mantuvo con una menor , que lo incriminan directamente.

Oviedo -recuerda El Ciudadano - fue arrestado días atrás en el country Solares Santa Anita , a la altura del kilómetro 51,5 de la Ruta 3, en Cañuelas , donde vivía con su familia hacía unos meses.

La causa, que está en pleno trámite, es llevada adelante por la Ayudantía Fiscal Nº2 del Departamento Judicial La Matanza , distrito donde el hombre tenía su templo, bajo la dirección de la fiscal Lorena Pecorelli .

En paralelo a la detención, se realizaron allanamientos en “Ministerio Donde Él Habita” , el lugar de encuentro que Oviedo tenía en Gregorio de Laferrere . Allí se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias forenses.

“Si tuviera 18”

En los nuevos mensajes que forman parte del expediente, se ven conversaciones entre Oviedo y una menor.

En uno de los intercambios, el pastor le escribe:

-Vos te reís xq sos linda.

-Si yo tuviera 18 te pediría que seas mi novia.

La adolescente responde con incomodidad, y le recuerda:

-No no usted está casado con la mujer más hermosa del mundo y la tiene que respetar.

Oviedo insiste:

-Digo si tuviera 18.

-Siii.

“¿Me darías un abrazo?”

En otro chat, el tono se vuelve aún más íntimo:

-¿Me darías un abrazo?

-Yo también. Muchos y miles de besos.

-Mándame una foto cuando puedas.

-Te quierooo.

Estos mensajes, según fuentes judiciales, corresponden a una de las cinco víctimas identificadas hasta el momento, todas menores de edad.

“Se le metió el Diablo”

La investigación se inició cuando la madre de una adolescente revisó el celular de su hija y encontró mensajes perturbadores. Al confrontar al pastor, recibió una respuesta insólita: “Se le metió el Diablo y yo estoy luchando contra eso”.

Oviedo ya contaba con antecedentes: en 2024 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual agravado. Actualmente, permanece alojado en una comisaría de La Matanza y se negó a declarar.

Tras su arresto, su entorno cerró sus redes sociales. En Instagram se presentaba como “profesor de hebreo” y promocionaba su libro “De la ruina al éxito, 52 días para la restauración”.

Fuente: Agencia DIB