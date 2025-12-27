ANMAT dio de baja la habilitación de una empresa del Parque Industrial de Pilar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) resolvió revocar la habilitación sanitaria de la empresa Barbarella S.A., cuya planta está situada en el Parque Industrial Pilar . Según el organismo, se constató una irregularidad significativa en su funcionamiento: la firma estaba autorizada como acondicionador secundario de especialidades medicinales, pero no contaba con un director técnico formalmente designado , requisito indispensable para operar dentro del sistema sanitario.

La decisión alcanza al establecimiento situado en el Parque Industrial Pilar, específicamente en la planta ubicada en Presidente Frondizi 2651, entre las calles 10 y 12. La empresa se encontraba registrada ante el organismo nacional bajo el legajo N° 7423, como recuerda Resumen de Pilar .

Según se detalla en la Disposición 9301/2025 , “la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo calificó la deficiencia como critica, por no contar la firma BARBARELLA S.A. con un responsable técnico designado que certifique la liberación de los productos según las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), velando por su seguridad, calidad y eficacia”.

Desde la ANMAT recordaron que la Ley 16.463 y su decreto reglamentario establecen de manera expresa que toda actividad vinculada a medicamentos debe desarrollarse en establecimientos habilitados y bajo la supervisión directa de un profesional universitario matriculado , en carácter de director técnico.

El organismo también advirtió que la ausencia de esta figura implica una afectación directa al Sistema de Calidad Farmacéutico, regulado por la Disposición 4159/2023.

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) recomendó avanzar con la revocación de la habilitación sanitaria, una sugerencia que fue finalmente avalada por la máxima autoridad de la ANMAT.

La disposición también ordena notificar la medida al propio INAME, a la Dirección de Gestión de Información Técnica y a la Coordinación de Sumarios, con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones administrativas correspondientes.

