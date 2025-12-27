¿Cuáles son las empresas que el Gobierno buscará privatizar en 2026?

El Gobierno nacional avanza con un ambicioso plan de privatizaciones y espera poder desprenderse de más de una decena de empresas públicas durante el año próximo, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos que permitan robustecer las reservas .

En ese marco, ya se encuentra en marcha el proceso de transformación y posterior venta de distintas compañías estatales vinculadas a áreas estratégicas. Entre ellas figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria , la Administración General de Puertos , Contenidos Públicos , Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) . También aparecen en la lista Fabricaciones Militares , Operadora Ferroviaria , Radio y Televisión Argentina , la Casa de Moneda y la agencia Télam .

A este paquete se suman otras empresas de gran peso económico y social, como Transener , las represas hidroeléctricas y AYSA , la compañía que presta el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Con vistas a facilitar estos procesos, el Ejecutivo completó el programa de transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA) . Este viernes quedó inscripta en el Registro Público la última de estas reconversiones: Ferro carriles Argentinos Sociedad del Estado pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) .

La decisión se enmarca en lo dispuesto por el presidente Javier Milei a través del artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que estableció que todas las sociedades o empresas con participación estatal, sin importar su forma jurídica, debían transformarse en Sociedades Anónimas. De este modo, quedan sujetas a la Ley General de Sociedades 19.550, en igualdad de condiciones con las firmas privadas y sin prerrogativas públicas.

Según fuentes oficiales, la principal atención está puesta en los sectores de energía y transporte. Allí se destacan Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas; la empresa energética Enarsa; Intercargo, que despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, un corredor clave para el comercio exterior argentino.

Fuente: Agencia DIB