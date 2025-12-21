Navidad Solidaria rescata, con espíritu misionero, el verdadero valor de la festividad cristiana

El llamado surgió de la crisis, de la crudeza de la desigualdad evidenciada en las calles. En 2001, un grupo de jóvenes platenses pertenecientes al movimiento mariano de Schoenstatt sintió la necesidad de hacer algo distinto en la Navidad de un año que cerraba agitado. Desde entonces, durante la madrugada del 25 de diciembre, misioneros de diferentes facciones juveniles de la Arquidiócesis de La Plata llevan adelante Navidad Solidaria , un evento que rescata los valores más importantes de la celebración católica: el encuentro fraterno y la fe en la esperanza .

Sebastián, Sofía, Juan Ignacio y Valentina tienen entre 18 y 30 años. Contagian entusiasmo. Los cuatro se están preparando para la Navidad y la coordinación de los "pesebres" o grupos de misioneros que van a recorrer la ciudad de las diagonales luego del brindis de Nochebuena. Este año tienen gran expectativa ya que se han sumado muchos voluntarios a esta iniciativa que está cumpliendo nada menos que 24 años de vigencia.

Navidad Solidaria es una peregrinación por todo el casco urbano de la ciudad, que busca llevar una palabra, una confitura navideña, un abrazo y, lo más importante, tiempo para compartir , a personas que estén solas o lejos de sus familias, ya sea por trabajo o cualquier otra circunstancia. Los grupos visitan hospitales, comisarías, kioscos, farmacias de turno, cuarteles de bomberos, puestos de seguridad, entre otros lugares, y sorprenden a las personas que cumplen sus tareas, en una noche especial que las encuentra lejos de sus seres queridos.

"Surgió como respuesta a una situación de crisis, en 2001, un par de chicos de 17, 18 años, del santuario de Schoenstatt se plantearon que la Navidad tendría que ser otra cosa, que no había que perder el mensaje de paz , y dijeron, '¿si vamos a las calles a estar con la gente, a darle un abrazo, a escuchar a los que la están pasando mal?', y el efecto fue tan profundo, tan significativo que se empezó a replicar cada año y fue creciendo y se abrió a toda la Arquidiócesis de La Plata ", cuenta Sebastián, quien coordinó varios años las recorridas y es uno de los pilares de la organización.

Los grupos o "pesebres" salen a pie o en auto, según la disponibilidad. Este año, particularmente, destacan que hay un recambio generacional que trajo aire fresco a la convocatoria, que pasadas las dos décadas, aglutina a más de cien voluntarios que recorren la madrugada navideña de cada rincón de la capital bonaerense.

"Es la alegría de encontrarse con ese amigo, esa amiga, no es un sacrificio, es un encuentro, todos disfrutamos eso, y este año hay un pase generacional que está bueno, los más chicos traccionan un montón de voluntades, eso antes no lo hacíamos, estábamos apegados a una fórmula que funcionaba", agrega Sofía, que celebra que la convocatoria se extienda a nuevas generaciones que cambian el guión y reconfiguran el evento

"Uno deja de lado salir de fiesta, que no está mal a nuestra edad, pero preferimos formar parte de la Navidad Solidaria porque lo sentimos", expresa Valentina, que impulsa a difusión a través de redes sociales para llegar a más gente.

Entre los cambios, en esta edición de Navidad Solidaria habrá un manual con algunos lineamientos de acción, para que la salida sea una verdadera comunión, ya que, las personas que integran los grupos, en general, se conocen la misma noche de la recorrida.

"La convocatoria es a la 1.30 de la madrugada del 25 de diciembre y para lo que es la misión, estamos armando un manual para que cado grupito salga con un espíritu de alegría y esperanza, ya que ver gente sonriendo y cantando contagia, en los pequeños gestos, en hacer lo ordinario extraordinario, uno transforma algo", explica Juan Ignacio, que este año asumió la coordinación del encuentro. Y suma: "Estamos escribiendo este manual del misionero para que no sea 'ir, cumplir e irme', que la experiencia sea me llevo a las personas, los testimonios, me llevo a Jesús, a la esperanza que recién nace, me voy distinto".

Navidad solidaria 2024

Una de las aristas más significativas de Navidad Solidaria es que sigue siendo un evento impulsado por jóvenes, a los que los motiva la fe, la empatía, la necesidad de encuentro con el otro. Además, por única vez en el año, nuclea a chicos de todos los grupos que conforman la Arquidiócesis de la Plata, y la clave del entusiasmo que los moviliza, de la alegría que contagian, está en el espíritu misionero que comparten.

"Ser misionero te mueve algo en el centro del pecho, te lleva a compartir algo propio, un don, una palabra, la escucha, lo haces por el otro", sintetiza Juan Ignacio, en una definición genuina de su impulso de fe.

"Por ahí hoy en día está mal visto ser Iglesia, o al menos hay prejuicio en las personas que no están en estos lugares; una vez que fui insertándome más en estos eventos me di cuenta de que la Iglesia es otra cosa, lo vivís en comunidad, en servicio, en el misionar, ves la otra cara por experiencia propia y te acercas a la fe por compartir con un otro, es un llamado en tu corazón, hasta que no te metés no lo entendés", resume Valentina.

DSC01350 Valentina y Sofía se preparan para la Navidad Solidaria 2025. (Agencia DIB/Gonzalo Ré)

Además de la peregrinación por la ciudad, la congregación de Schoenstatt de La Plata prepara una cena de Nochebuena abierta a quien quiera pasar en la Casa de Familia y abre su Santuario durante toda la madrugada. También hay una invitación a realizar una pequeña peregrinación, una suerte de pesebre viviente, en inmediaciones de la Catedral platense.

A las 6 de la mañana, entrado el nuevo día, se celebra una misa en el Santuario de Schoenstatt, se ofrece un desayuno para todos los misioneros y se realiza un sorteo a modo de cierre simbólico y lúdico.

Navidad Solidaria 07

Cómo sumarse

Para formar parte de Navidad Solidaria hay que completar un formulario online antes del 24 de diciembre, que ya está habilitado. Vale remarcar que inscribirse es un compromiso de asistencia.

Asimismo, quienes quieran participar sumando donaciones para las recorridas, pueden hacerlo en la Casa, la Librería y el Santuario de Schoenstatt, en la calle 15 casi 53 de La Plata. Se reciben solamente alimentos de la típica canasta navideña, como pan dulce, budines, garrapiñadas, turrones, que es lo que se comparte durante la madrugada en cada visita.

El formulario para participar de Navidad Solidaria 2025 puede abrirse y completarse en este link: Navidad Solidaria 2025.

Lema 2025 : “Donde nace Jesús, siempre amanece la esperanza”

: “Donde nace Jesús, siempre amanece la esperanza” Inicio de la recorrida : 01.30 am del día 25 de diciembre, después del brindis de Navidad.

: 01.30 am del día 25 de diciembre, después del brindis de Navidad. Lugar de encuentro : Santuario de Schoenstatt, calle 15 y 53 de La Plata.

: Santuario de Schoenstatt, calle 15 y 53 de La Plata. Cierre : los misioneros vuelven al Santuario para compartir una misa a las 6 de la mañana.

: los misioneros vuelven al Santuario para compartir una misa a las 6 de la mañana. Más información, en el perfil de Instagram Navidad Solidaria La Plata y en el Canal de WhatsApp Navidad Solidaria.

