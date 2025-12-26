viernes 26 de diciembre de 2025
Berdier, el Pueblo Turístico de Salto al que transformó la cerveza artesanal

A dos horas de CABA, Berdier no sólo es un refugio de paz en el campo sino también un paraíso para los amantes de una buena "birra".

Berdier está a 10 kilómetros de la ciudad de Salto y a dos horas de CABA.

La tranquilidad caracteriza a Berdier, uno de los 39 Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Las diagonales que caracterizan a Berdier.

Beer Dier, la cerveza artesanal que homenajea al pueblo.

El vagón de subte donde funciona el Bar de Degustación de Beer Dier.

Hacendado, terrateniente y militar, José Gregorio peleó con los federales en Caseros, batalló en la frontera contra los malones y fue hombre de confianza del presidente Bartolomé Mitre en Salto. En su establecimiento se practicaba la ganadería extensiva de vacunos y procesaban el cuero y sebo, dos productos de exportación.

La gran transformación llegó en el año del Centenario, cuando las hijas de José Gregorio -Hortensia y Corina- donaron terrenos para que se erigiera la estación de trenes, y así fundar un pueblo el 15 de febrero de 1910. Obviamente, pueblo y estación se llamaron Berdier, en memoria de José Gregorio y su esposa, Agueda Pacheco.

Gracias al ferrocarril, Berdier dejó de ser solo ganadera y comenzó a enviar granos y lana al puerto de Buenos Aires, a la vez que se instalaron cientos de inmigrantes, principalmente italianos y vascos.

Al igual que muchos pueblos rurales, Berdier sufrió el impacto del cierre del servicio ferroviario en la década de 1990, lo que provocó una fuerte migración de sus habitantes; en algún momento fueron dos mil, hoy, literalmente diezmado, son unos 200.

Una mini La Plata en pleno campo

Berdier tiene un trazado urbano muy diferente al resto de los pueblos rurales. Fue diseñado en 1938 por el ingeniero Valentín Virasoro y se lo llamó el "Pueblo de las Diagonales", ya que su diagramación incluye dos plazas y cuatro calles diagonales dentro de sus 83 manzanas.

Desde que el tren dejó de circular, hace 35 años, Berdier fue mutando a destino de miniturismo rural, con la bucólica vida de campo y en octubre, la Fiesta de la Tortita Negra.

Hasta que en 2016 apareció Beer Dier, un emprendimiento familiar de cerveza artesanal que le cambió la cara al pueblo.

Hoy Beer Dier elabora 10 tipos de cerveza: rubias, rojas, negras y gran variedad de ipas. En 2017 compraron uno de los viejos vagones de subte de la Línea A de la ciudad de Buenos Aires -un Siemens alemán fabricado en los años 30-, que fue transformado en Tap Room o Bar de Degustación abierto durante el verano, lo mismo que un pequeño hostel.

Cómo llegar a Berdier

Está a 195 kilómetros del AMBA y a 10 de la ciudad de Salto. Hay que tomar la Autopista Oeste (RN 7) y a la altura de Luján, seguir por la RP 31 hasta el cruce de la RP 191.

