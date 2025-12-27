sábado 27 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025 - 13:31

De la "transformación" al "empobrecimiento": reacciones al Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

Mientras los funcionarios y senadores afines al Gobierno subrayaron el cambio de paradigma económico, la oposición advirtió por un presunto ajuste en educación, ciencia y partidas provinciales.

Diarios Bonaerenses | Marcelo Metayer
Por Marcelo Metayer
Congreso de la Nación Argentina.

DIB | Marcelo Metayer

La aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal generó una serie de reacciones en todo el arco político argentino. El oficialismo celebró la sanción de las iniciativas, al tiempo que desde la oposición advirtieron por el impacto en áreas estratégicas.

Flavia Terigi, al frente de la cartera educativa bonaerense. 

La Provincia advirtió que el Presupuesto 2026 busca "desmantelar" la Ley de Educación Nacional
El Presupuesto 2026 plantea fuertes recortes a la educación y a la ciencia, según CEPA,

El Presupuesto profundiza el ajuste sobre el sistema educativo y científico, advierte estudio privado

El primero en celebrar la victoria legislativa fue el propio presidente Javier Milei, que posteó en X su tradicional frase “VIVA LA LIBERTAD CARAJO” junto a una foto del tablero electrónico del Congreso.

En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó el resultado del debate parlamentario. “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”, expresó. Y además celebró “la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”.

Y la senadora Patricia Bullrich destacó, sobre la Ley de Inocencia Fiscal: “Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden”.

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, resaltó que “por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias. Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei”.

Mientras que el diputado Sebastián Pareja, principal representante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, afirmó que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron”.

Recortes

Mientras tanto, desde la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reposteó un mensaje de la Dirección General de Escuelas de la Provincia, donde se insiste en que “el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 pone en riesgo la educación y el sistema de CyT. La iniciativa presupuestaria propone un profundo recorte en el área educativa y científica- tecnológica, en contradicción con la obligación legal del Estado de garantizar su funcionamiento”. El texto fue publicado antes de la sanción del Presupuesto.

Mientras que la Juventud Radical porteña lamentó que “el Senado eliminó los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia en el Presupuesto 2026. No fue un error: fue una decisión. Recortaron educación y ciencia. Eligieron desigualdad”.

La Federación Universitaria Argentina, por su parte, afirmó en sus posteos que en el próximo año Argentina será “un país en riesgo”, y aseguró que “el Congreso de la Nación Aprobó un presupuesto que representa un ajuste del 34% a lo que la Universidad Pública Argentina necesita para funcionar en el 2026”.

El senador justicialista Marcelo Lewandowski disparó por su parte: “Este presupuesto lleva al empobrecimiento de gran parte de la sociedad; desfinancia a la educación, a la ciencia y tecnología; refuerza la desindustrialización y atenta contra el federalismo”.

Fuente: Agencia DIB

