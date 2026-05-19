Solo dos de los 10 autos 0km más baratos que se venden en Argentina se producen en el país

El Fiat Cronos alcanzó el hito de 500.000 unidades producidas en el país.

Según muestran las últimas mediciones, en los modelos más accesibles del mercado automotor argentino dominan los vehículos importados: de diez autos de la lista, solo dos se fabrican en nuestro país . La mayoría de los modelos de entrada llegan de Brasil, China o India .

El Automóvil Club Argentino fue sede de la presentación oficial del Desafío Ruta 40 YPF 2026

El Grupo La Emilia estrena su división automotriz con la llegada de Rely

Así, el ránking de mayo de 2026 de esta línea de vehículos está encabezado por el Renault Kwid brasileño. Y el segundo de la lista es el eléctrico JMEV Easy 3 importado desde China.

De los 10 autos 0km más económicos que se comercializan actualmente en la Argentina, solo dos son de producción nacional: el Fiat Cronos y el Peugeot 208 , ambos fabricados por Stellantis en plantas industriales ubicadas en Córdoba y Buenos Aires .

Los 10 autos 0km más baratos de mayo 2026 en Argentina fueron:

Renault Kwid: $ 26.490.000

JMEV Easy 3: $ 26.743.500

Fiat Mobi: $ 27.630.000

Hyundai HB20: $ 27.600.000

JAC S2: $ 29.573.500

Suzuki Swift Hybrid GLX MT: $ 29.573.500

Fiat Argo: $ 30.230.000

Fiat Cronos: $ 31.120.000

Peugeot 208: $ 31.460.000

Citroën C3: $ 31.680.000

Fiat Cronos, el sedán cordobés

El Fiat Cronos se fabrica en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba, desde enero de 2018. El modelo se consolidó como uno de los vehículos más vendidos del país y alcanzó el histórico hito de 500.000 unidades producidas.

La planta recibió inversiones por US$ 500 millones para desarrollar el proyecto y otros US$ 385 millones destinados a ampliar la capacidad industrial y adaptar las líneas para nuevos vehículos y motores.

El Cronos, además, se destaca por su integración local del 44% y por su fuerte perfil exportador: más de 270.000 unidades fabricadas en Córdoba fueron enviadas al exterior.

Peugeot 208, de Argentina al Mercosur

El Peugeot 208 de segunda generación se produce en la planta de El Palomar desde julio de 2020. El proyecto demandó una inversión de US$ 320 millones para modernizar completamente el complejo industrial bonaerense.

El modelo utiliza la plataforma global CMP de Stellantis, una arquitectura preparada para futuras tecnologías híbridas y electrificadas. Además, el vehículo tiene una integración nacional cercana al 42%.

El Peugeot 208 se convirtió en uno de los autos más exitosos de la industria nacional y abastece tanto al mercado argentino como a distintos países de la región, con Brasil como principal destino de exportación.

Fuente: Agencia DIB