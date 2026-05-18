La Fiesta de la Milanesa Serrana dejó un nuevo récord: un súper sandwich de más de 30 metros

Este domingo se desarrolló en Sierra de la Ventana la segunda edición del Festival de la Milanesa Serrana , un evento que reunió a vecinos, turistas y gastronómicos de toda la comarca en una verdadera fiesta popular.

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Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación del gigantesco sándwich de milanesa, que alcanzó una longitud de 30,20 metros , alcanzando un récord absoluto.

La iniciativa fue organizada por la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray (Camcotisas), junto con la Municipalidad de Tornquist y comercios locales adheridos. Además, el festival tuvo un espacio solidario destinado a la Escuela N°6 de la localidad.

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La intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, participó de la jornada y destacó el trabajo conjunto entre el sector privado, los gastronómicos y el Municipio para impulsar actividades que fortalezcan el turismo regional.

“Es una fiesta hermosa, con muchísima cantidad de gente. Hay que felicitar a todo Sierra de la Ventana y a los gastronómicos que se pusieron de acuerdo para realizar un evento increíble”, expresó Bordoni.

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En la misma línea, de acuerdo a una publicación de La Brújula 24, la jefa comunal remarcó la importancia de sostener este tipo de propuestas para generar movimiento turístico en la comarca serrana. “Acá se nota que no nos salvamos solos. El trabajo en conjunto entre el privado y el municipio es el camino para seguir creciendo y para que cada vez más personas conozcan Sierra de la Ventana”, sostuvo Bordoni.

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La intendenta también valoró el impacto de la fiesta como vidriera para el distrito: “Venir a comer una milanesa y encontrarse con esta naturaleza y esta hermosura que tenemos acá es algo impagable”, remarcó.

Con buen clima y gran participación desde las primeras horas, la segunda Fiesta de la Milanesa Serrana dejó un nuevo récord para Sierra de la Ventana y reforzó el crecimiento de una celebración que combina gastronomía, turismo y trabajo comunitario.

Fuente: Agencia DIB