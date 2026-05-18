Las lavandas de Villalonga: una caravana en un campo único de la provincia

En el marco del 97° aniversario de la localidad de Villalonga, en el partido Patagone, se realizó una original propuesta en un espacio único del distrito y de la provincia de Buenos Aires: se llevó a cabo una caravana en el jardín de lavandas "La Encantada" , de Liliana Sepúlveda, de la que participaron unas 50 personas, según informó el municipio.

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La iniciativa contó luego con un recorrido histórico por la localidad guiado por Liliana Piccolini, en el que se visitaron los principales sitios históricos y emblemáticos de Villalonga y se reconstruyó la cultura local a través del relato y las anécdotas.

La actividad contó con la presencia del Secretario de Producción y Desarrollo económico, Raúl Rosemberg; el delegado Municipal, Dante Navarro; la delegada de la localidad de Pradere, Silvana, Dupré; y la directora de turismo, María Lucía Fernández.

Acto oficial: el 29 de mayo

El acto oficial por el 97° aniversario de Villalonga tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo, desde las 14, en el Club Social y Deportivo Villalonga, ubicado en calle 29 de Mayo Nº 125.

El nombre de la localidad, fundada en 1929, se decidió en homenaje a José Agüedo Villalonga, administrador del Ferrocarril Trasandino y del Oeste, considerado un impulsor del desarrollo ferroviario y comercial de la época.

Fuente: Agencia DIB