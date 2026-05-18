lunes 18 de mayo de 2026
18 de mayo de 2026 - 13:26

Las lavandas de Villalonga: una caravana en un campo único de la provincia

La localidad de Patagones inició los festejos por el aniversario de su fundación con una caravana en el campo de lavandas "La Encantada", un sitio de ensueño en el sur bonaerense.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
lavanda Villalonga 1
lavandas otra
Villalonga lavandas 3
Villalonga Lavandas 4

En el marco del 97° aniversario de la localidad de Villalonga, en el partido Patagone, se realizó una original propuesta en un espacio único del distrito y de la provincia de Buenos Aires: se llevó a cabo una caravana en el jardín de lavandas "La Encantada", de Liliana Sepúlveda, de la que participaron unas 50 personas, según informó el municipio.

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La iniciativa contó luego con un recorrido histórico por la localidad guiado por Liliana Piccolini, en el que se visitaron los principales sitios históricos y emblemáticos de Villalonga y se reconstruyó la cultura local a través del relato y las anécdotas.

Villalonga lavandas 3

La actividad contó con la presencia del Secretario de Producción y Desarrollo económico, Raúl Rosemberg; el delegado Municipal, Dante Navarro; la delegada de la localidad de Pradere, Silvana, Dupré; y la directora de turismo, María Lucía Fernández.

Acto oficial: el 29 de mayo

El acto oficial por el 97° aniversario de Villalonga tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo, desde las 14, en el Club Social y Deportivo Villalonga, ubicado en calle 29 de Mayo Nº 125.

El nombre de la localidad, fundada en 1929, se decidió en homenaje a José Agüedo Villalonga, administrador del Ferrocarril Trasandino y del Oeste, considerado un impulsor del desarrollo ferroviario y comercial de la época.

Fuente: Agencia DIB

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