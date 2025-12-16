Fiestas populares: la Navidad se vive en toda la Provincia

La Plaza Balcarce, corazón de la Fiesta del Pan Dulce en Suipacha.

Lunes 8 de diciembre de 2025 al lunes 2 de febrero 2026, en el Deambulatorio de la Catedral.

Campeones solidarios: jugadores de Ciudad de Bolívar se sumaron a una colecta navideña

Recorrido junto a los protagonistas del Misterio de la Encarnación, un camino de Fe y oración en torno a la Navidad. Viernes 19 de diciembre, a las 2:00, misa criolla con el coro de la Fundación Catedral. Actividades gratuitas.

Viernes 19, a las 21:00, en la Parroquia Sagrada Familia, calle 148 entre 13 y 14.

Descripción: Presentación de la Orquesta Escuela de Berazategui y el Coro de Adultos de la Municipalidad de Berazategui. Solista, Blanca García Pérez (soprano). Dirección: Edgardo Palotta. Entrada gratuita.

Más información: https://berazategui.gob.ar/cultura/agenda

Concierto de Navidad en el Santuario de Luján

Sábado 20, a las 20:00, en la Basílica de Luján.

La propuesta combina música, fe y tradición en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad con la interpretación de la Misa Criolla y Navidad Nuestra de Ariel Ramírez, a cargo del Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y del Coro Municipal de Niños. El concierto marca el cierre del IV Ciclo de Conciertos del Árbol Solo, edición 2025.Entrada gratuita. Quienes no puedan asistir presencialmente podrán acompañar la transmisión en vivo a través de: youtube.com/santuariodelujan Además, el 24/12, será el momento de la Misa de Nochebuena y Navidad a las 19 horas; y, durante la Navidad del 25/12, habrá misas en diferentes horarios desde las 08:00.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

16º Suarez Peatonal – Edición Navidad, en Coronel Suárez

Domingo 21, desde las 18:00, sobre la calle Mitre.

Evento con programación artística para toda la familia que incluye un espacio infantil con patio, estatuas vivientes, pintura en vivo, juegos interactivos y presencia de Papá Noel. Espectáculos en escenario central: Lo Que Quedó de Bahía Blanca, Lado B, el dúo Fran y Lea y cierre con Familia Techno, los DJs Mijael Monti y Bautista Graff Bohn. Escenario ubicado en Trend (sobre calle Sarmiento): banda local Ron Doberto. Escenario de Tacos Bar: actuación del artista huanguelense Leo González. Entrada gratuita.

Más información: www.coronelsuarez.tur.ar/all-events/?event=378549

Lazos Navideños 2025 en Veinticinco de Mayo

Domingo 21, a las 19:00, en la Casa de la Cultura, calle 27 entre 10 y 11.

Villancicos, personajes y disfraces navideños, torneo de ajedrez, cosplay, fotos y juegos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DRwxWO6ES3A/

2º Fiesta del Pan Dulce en Suipacha, partido de General Rivas

Domingo 21, desde las 10:00, en la Plaza Balcarce.

Paseo del Pan Dulce, Jura de Panes Dulces en las categorías Amateur y Profesional. Feripeña navideña con artesanías y emprendimientos locales, espectáculos musicales, talleres y fotos con Papá Noel. Entrada gratuita a una de las nuevas fiestas populares.

Más información: www.instagram.com/fiestadelpandulce/ - www.facebook.com/FiestadelPanDulce/ -