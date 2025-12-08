Día de la Inmaculada Concepción: tiempo de Adviento, tradición y armado del arbolito

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María en la liturgia católica, da inicio al llamado tiempo de Adviento , un período de preparación para el Nacimiento de Jesús. Es en esta fecha cuando, desde hace siglos, las familias se reúnen para poner un símbolo en el hogar: el árbol de Navidad .

No obstante, gran cantidad de tradiciones religiosas guardan orígenes paganos previos, que se resignificaron en distintas culturas. La tradición del árbol de Navidad es anterior a la fe católica y tiene sus raíces en las celebraciones del solsticio de invierno en países del hemisferio norte. Los antiguos pueblos celtas decoraban robles con frutas y velas para “reanimarlos” y asegurar la fertilidad en el verano siguiente. Por eso, el árbol de Navidad es considerado como una adaptación del árbol de la vida.

Se cree que, durante el siglo VIII, San Bonifacio decidió cortar uno de estos árboles en la localidad alemana de Hesse para que se terminara con la adoración de los dioses, que, desde el punto de vista del catolicismo, eran paganos, ya que era una época marcada por la evangelización de Alemania. En su lugar, colocó un abeto, considerado más apropiado para el culto católico y piedra de lanza para asociar la tradición al dogma.

El abeto comenzó a simbolizar la llegada de la Navidad y una forma de adoración a Dios. Se adornaba con manzanas, que representaban el pecado original bíblico, y con velas, en alusión a la luz de Cristo. Con el tiempo, esas manzanas y las velas se transformaron en luces y bolitas coloridas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia DIB (@agenciadib)

El ritual del árbol, ligado además al encuentro familiar, se unió a la celebración de la Inmaculada Concepción de María, concebida sin pecado original, como un signo de su pureza. La fecha busca resaltar los valores de fe, empatía y caridad, que se ven representados en la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. Fue el Papa Pío IX quien en 1854 estableció esta fecha en su honor, celebrándose con devoción en países cristianos.

inmaculada-concepcion-en-la-argentina-la-solemnidad-se-celebra-en-domingo-aVkv

En la Argentina, la Inmaculada Concepción es patrona de la arquidiócesis de La Plata, capital bonaerense. También de la arquidiócesis de Resistencia y de la provincia del Chaco; de las diócesis de Quilmes, Concepción, Venado Tuerto y Villa María; de la diócesis y de la ciudad de Villa de la Concepción del Río Cuarto; patrona secundaria de la diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saénz Peña; patrona secundaria de la diócesis de Santiago del Estero; y patrona de la ciudad de Reconquista y titular de la iglesia catedral.