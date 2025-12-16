Cruce entre la industria aceitera y los gremios por el paro de la CGT

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustible (CARBIO) cuestionaron la decisión de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) de adherir al paro general convocado por la CGT para el próximo 18 de diciembre.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, las entidades empresariales expresaron su “sorpresa” y cuestionaron “fuertemente” la medida de fuerza . “La industria aceitera se sorprende y cuestiona fuertemente la decisión de la FTCIODyARA de decretar un paro nacional frente a una negociación paritaria que selló la paz social hasta mediados del 2026, tal como sindicatos e industria acordaro n; más aún, sin existir un solo reclamo gremial pendiente”, señalaron.

Las cámaras empresariales sostuvieron que “no hay razones objetivas para decretar el paro” y advirtieron que “todo indica que está motivado por razones políticas ajenas a la industria”.

Ante esta situación, las entidades anunciaron que “se procederán a tomar todas las medidas que establece la ley”.

“Para que participen todas y todos los compañeros”

El conflicto se desató luego de que la FTCIODyARA comunicara, mediante una nota formal a las cámaras empresariales, su adhesión a la movilización convocada por la CGT.

El gremio aceitero expresó que “esta entidad sindical adhiere a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que se realizará el día 18 de diciembre de 2025, cuya actividad central tendrá lugar ante la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, y se replicará con actos y marchas con localidades y regionales de todo el país”.

“Con el fin de que puedan participar todas y todos los compañeros aceiteros y desmotadores de la medida de fuerza activa con movilización, es que esta Federación informa que en nuestra actividad se llevará adelante un paro general, que será de 24 horas en dicha fecha 18/12/2025, contando desde las 00.00 hs hasta las 24.00 hs”, se señaló en la nota.

Fuente: Agencia DIB