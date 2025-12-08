Modo Navidad: WhatsApp invita a cambiar su ícono y agregar un arbolito

WhatsApp , una de las aplicaciones más usadas por cientos de millones de personas en todo el mundo, se aggiorna de acuerdo al calendario y sus efemérides más destacadas.

Este año, a través de una app asociada llamada Nova Launcher, s e puede modificar el ícono clásico de la red de mensajería y darle un toque especial : la imagen del árbol de Navidad , previamente descargada en la galería del teléfono.

Al completar estos pasos, el nuevo ícono con la figura en cuestión reemplazará al original en la pantalla del celular.

Las aplicaciones como Nova Launcher reciben el nombre de launchers o lanzadores. Su función principal es permitir que los usuarios modifiquen la interfaz principal de su teléfono. Ofrecen amplias opciones de personalización más allá de las que vienen de fábrica con el sistema operativo Android.

Con estas herramientas, es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, la organización de los widgets y los logotipos de las aplicaciones. Un launcher posibilita que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia visual de un Motorola o incluso de un iPhone.

Fuente: Agencia DIB