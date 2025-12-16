Axel Kicillof articula con cinco gobernadores peronistas un rechazo más duro a las leyes de Milei

Kicillof con el resto de los goberndores peronistas que se oponen a las leyes que impulsa Milei.

Axel Kicillof firmó esta tarde junto al resto de los gobernadores peronistas un documento muy crítico del trato que el gobierno nacional le da a las provincias que gobiernan y en el que le vuelven a recriminar deudas pendientes y la paralización de la obra pública, un gesto que se da en medio del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 , que según consideran los perjudica seriamente.

El documento, titulado “ Recuperar la Argentina Federal e Inclusiva" , surgió de un encuentro que mantuvieron hoy en la casa La Pampa su gobernador, Sergio Zillioto junto con Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), además del ahora senador Gerardo Zamora y su sucesor Elías Suárez (Santiago del Estero), además de Kicillof.

Uno de los temas centrales de conversación fue unificar la postura ante el paquete de leyes que impulsa el presidente Javier Milei para las sesiones extraordinarias, el Presupuesto pero también la Reforma Laboral. Prometieron en ese sentido rechazar todos los proyectos que “pretendan quitar recursos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los trabajadores y los productores”.

El texto p lantea el desfinanciamiento de las provincias que arrancó décadas atrás con una modificación de la ley de coparticipación cunado la participación de las provincias cayó del 58% al 42%, pero enfatiza que “cada decisión del gobierno nacional lo profundizó; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”.

Mensajes para todos

El posicionamiento de los gobernadores, dijeron a DIB fuentes cercanas a Kicillof, tiene por intención dejar en claro que accionarán contra los proyectos de ley en el Congreso. En esa línea, sumaron la presencia de legisladores del peronismo, entre los que se pudo ver a Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano (h) y Victoria Tolosa Paz, José Mayans, Juliana Di Tullio y Florencia López.

En las conersaciones se concluypo que el impacto fiscal de la reforma laboral paralas provincias sería de unos $1,6 mil millones por los cambios en Ganancias, y la merma en recursos coparticipables por la baja de impuestos a las grandes empresas. Ene se contexto también cuestionaron la caída del impuesto a los combustibles líquidos para las provincias.

En términos pólíticos, la reunión también contuntuvo un mensaje de distancia a mandatarios con origen peronista pero cercanos a las posiciones de Milei, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalíl y el salteñl Gustavo Saez, que ya hacen sentir su influencia para que avance el proyecto de Presupuesto 2026.

Fuente: Agencia DIB.