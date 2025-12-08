San Clemente encendió su "Mágico Diciembre" y marcó el inicio de la temporada navideña

San Clemente del Tuyú recuperó "Mágico diciembre", una fiesta que no se realizaba desde hace tres décadas. Adriana Dellatorre/DIB

Con la plaza colmada y grandes expectativas, San Clemente del Tuyú volvió a vivir este fin de semana una de las celebraciones locales más recordadas: el regreso de “Mágico Diciembre”, un evento que no se realizaba desde hace tres décadas y que volvió a instalar el clima navideño en la Costa bonaerense.

La noche incluyó espectáculos artísticos, música en vivo, feria temática, ornamentación navideña y un espacio dedicado especialmente a las infancias. El momento más esperado fue el encendido del árbol, que marcó simbólicamente el inicio de una serie de actividades programadas para todos los fines de semana del mes. La organización estuvo a cargo de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente del Tuyú, con el acompañamiento del municipio, instituciones locales y comerciantes.

Un Mágico Diciembre junto al mar Más allá de la programación oficial, la puesta en escena del evento tuvo un fuerte componente comunitario. Las calles se decoraron con moños, cintas, telas y luces colocadas por los propios comerciantes, quienes se organizaron para confeccionar y montar los adornos en postes, vidrieras y accesos a la plaza. Esa participación fue señalada por los organizadores como una muestra del compromiso local para recuperar la celebración y devolverle al pueblo el espíritu que supo tener en sus primeras ediciones.

“Después de 30 años se retoma esta propuesta de invitar y celebrar la Navidad frente al mar”, destacó Cristian Escudero, secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible del Partido de La Costa. La recuperación del evento también reavivó recuerdos de quienes participaron de la versión original en los años ’90. Una de las impulsoras de su regreso, Natalia Puricelli, presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica local, subrayó el valor simbólico y comunitario de la iniciativa: “Es un evento que tiene mucha emoción y mucha carga afectiva. San Clemente necesitaba reflotar este tipo de propuestas porque forman parte de su identidad”.

Además del componente cultural, el inicio de la temporada llega acompañado de descuentos y beneficios bancarios —entre ellos los vinculados a Cuenta DNI— con el objetivo de fomentar las compras navideñas y fortalecer el consumo local. Para residentes, comerciantes y turistas, la vuelta de "Mágico Diciembre" no solo recupera una tradición suspendida: reinstala una postal que parecía perdida. Con calles iluminadas, negocios involucrados y la comunidad trabajando en conjunto, San Clemente vuelve a encender su identidad costera, festiva y bonaerense. Fuente: Agencia DIB

