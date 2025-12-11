jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025 - 17:40

La Navidad más hermosa ya se vive en Bariloche

Del 8 de diciembre al 6 de enero, Bariloche se convierte en la capital de la Navidad en la Patagonia, con una de las celebraciones más bellas del país.

Por Agencia DIB
Navidad en Bariloche con el Centro Cívico como epicentro.

EMPROTUR
Una decoración navideña única.

EMPROTUR
Todo comenzó el lunes 8 con una gala musical.

EMPROTUR.
Navidad con el Nahuel Huapi de fondo.

EMPROTUR
Mercado Navideño en el Centro Cívico.

EMPROTUR
Las cartitas para Papá Noel.

EMPROTUR
Papá Noel, el gran protagonista de la Navidad en Bariloche.

Con el Centro Cívico como el gran punto de encuentro, San Carlos de Bariloche vuelve a erigirse como la ciudad más navideña de la Patagonia. Y ya está viviendo una nueva edición de "Navidad en Bariloche", la propuesta que cada año convierte a este destino cordillerano en un referente para las Fiestas a nivel nacional.

NAVIDAD 2023-274
Una decoración navideña única.

Impulsada por EMPROTUR, “Navidad en Bariloche” es una iniciativa que combina ornamentación urbana, espectáculos artísticos, actividades para todas las edades y una programación diaria desde el 8 de diciembre al 6 de enero.

NAVIDAD 2023-142
Todo comenzó el lunes 8 con una gala musical.

La apertura de la edición 2025 fue el lunes 8 de diciembre en el Centro Cívico. La jornada comenzó con “Rock & Walsh”, un show navideño pensado para las infancias y sus familias. Luego fue el turno de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, dirigida por el maestro Martín Fraile, con el concierto “Argentina en Navidad”, que tuvo al músico Daniel Ruggiero como invitado especial. El broche de oro fue el esperado encendido del Árbol de Navidad, acompañado por la presencia de Papá Noel y la iluminación completa del Centro Cívico.

NAVIDAD 2023-407
Navidad con el Nahuel Huapi de fondo.

Hasta el 6 de enero, todos los días el Árbol se encenderá a full a las 21,45.

Del 18 al 23, a partir de las 17, los chicos podrán dejar sus cartitas en la Casa de Papá Noel mientras los más grandes recorren -y compran- en la Aldea Navideña.

NAVIDAD-202
Las cartitas para Papá Noel.

Del 20 al 23, a las 17 y a las 19, habrá una Peña navideña en la Aldea.

Del 16 al 24, a partir de las 10, va a funcionar un Mercado Navideño con lo elaborado por un centenar de emprendedores locales, en el Centro Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología (Puerto San Carlos).

NAVIDAD 2023-155
Papá Noel, el gran protagonista de la

“Navidad en Bariloche” es organizada por la AEHGB, ASEET, FEEBA, EMPROTUR y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro y el apoyo de empresas locales. Para más información, consultar las redes oficiales y el sitio web www.navidadenbariloche.com.ar.

Fuente: Agencia DIB

