La Navidad más hermosa ya se vive en Bariloche

Con el Centro Cívico como el gran punto de encuentro, San Carlos de Bariloche vuelve a erigirse como la ciudad más navideña de la Patagonia. Y ya está viviendo una nueva edición de "Navidad en Bariloche", la propuesta que cada año convierte a este destino cordillerano en un referente para las Fiestas a nivel nacional.

Fin de semana con fiestas de Navidad, vino, cerveza y hasta un maratón nocturno

Impulsada por EMPROTUR, “Navidad en Bariloche” es una iniciativa que combina ornamentación urbana, espectáculos artísticos, actividades para todas las edades y una programación diaria desde el 8 de diciembre al 6 de enero.

La apertura de la edición 2025 fue el lunes 8 de diciembre en el Centro Cívico. La jornada comenzó con “Rock & Walsh”, un show navideño pensado para las infancias y sus familias. Luego fue el turno de la Orquesta Filarmónica de Río Negro , dirigida por el maestro Martín Fraile, con el concierto “Argentina en Navidad” , que tuvo al músico Daniel Ruggiero como invitado especial. El broche de oro fue el esperado encendido del Árbol de Navidad , acompañado por la presencia de Papá Noel y la iluminación completa del Centro Cívico.

Hasta el 6 de enero , todos los días el Árbol se encenderá a full a las 21,45.

Del 18 al 23, a partir de las 17, los chicos podrán dejar sus cartitas en la Casa de Papá Noel mientras los más grandes recorren -y compran- en la Aldea Navideña.

NAVIDAD-202 Las cartitas para Papá Noel. EMPROTUR

Del 20 al 23, a las 17 y a las 19, habrá una Peña navideña en la Aldea.

Del 16 al 24, a partir de las 10, va a funcionar un Mercado Navideño con lo elaborado por un centenar de emprendedores locales, en el Centro Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología (Puerto San Carlos).

NAVIDAD 2023-155 Papá Noel, el gran protagonista de la "Navidad en Bariloche".

“Navidad en Bariloche” es organizada por la AEHGB, ASEET, FEEBA, EMPROTUR y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro y el apoyo de empresas locales. Para más información, consultar las redes oficiales y el sitio web www.navidadenbariloche.com.ar.

Fuente: Agencia DIB