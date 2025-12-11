La Navidad más hermosa ya se vive en Bariloche

"Navidad en Bariloche" con el Centro Cívico como epicentro.
Una decoración navideña única.
Todo comenzó el lunes 8 con una gala musical.
Navidad con el Nahuel Huapi de fondo.
Mercado Navideño en el Centro Cívico.
Las cartitas para Papá Noel.
Papá Noel, el gran protagonista de la "Navidad en Bariloche".
Con el Centro Cívico como el gran punto de encuentro, San Carlos de Bariloche vuelve a erigirse como la ciudad más navideña de la Patagonia. Y ya está viviendo una nueva edición de "Navidad en Bariloche", la propuesta que cada año convierte a este destino cordillerano en un referente para las Fiestas a nivel nacional.
Impulsada por EMPROTUR, “Navidad en Bariloche” es una iniciativa que combina ornamentación urbana, espectáculos artísticos, actividades para todas las edades y una programación diaria desde el 8 de diciembre al 6 de enero.
La apertura de la edición 2025 fue el lunes 8 de diciembre en el Centro Cívico. La jornada comenzó con “Rock & Walsh”, un show navideño pensado para las infancias y sus familias. Luego fue el turno de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, dirigida por el maestro Martín Fraile, con el concierto “Argentina en Navidad”, que tuvo al músico Daniel Ruggiero como invitado especial. El broche de oro fue el esperado encendido del Árbol de Navidad, acompañado por la presencia de Papá Noel y la iluminación completa del Centro Cívico.
La Navidad llegó....
Hasta el 6 de enero, todos los días el Árbol se encenderá a full a las 21,45.
Del 18 al 23, a partir de las 17, los chicos podrán dejar sus cartitas en la Casa de Papá Noel mientras los más grandes recorren -y compran- en la Aldea Navideña.
Del 20 al 23, a las 17 y a las 19, habrá una Peña navideña en la Aldea.
Del 16 al 24, a partir de las 10, va a funcionar un Mercado Navideño con lo elaborado por un centenar de emprendedores locales, en el Centro Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología (Puerto San Carlos).
“Navidad en Bariloche” es organizada por la AEHGB, ASEET, FEEBA, EMPROTUR y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro y el apoyo de empresas locales. Para más información, consultar las redes oficiales y el sitio web www.navidadenbariloche.com.ar.