martes 16 de diciembre de 2025
16 de diciembre de 2025 - 17:25

Súper gripe del hemisferio norte: infectólogos dan recomendaciones personas que viejen a Europa

La vacunación sigue siendo la clave para protegerse del virus de la influenza y evitar desarrollar cuadros graves.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El brote de gripe H3N2 subtipo K detectado en 34 países del hemisferio norte genera preocupación en todo el mundo, ya que han escalado los cuadros graves e internaciones por esta enfermedad, sobre todo en personas mayores de 60 años.

La gripe H3N2 llegó antes de lo esperado a los países del hemisferio norte, generando gran preocupación. 

Si bien el rasgo que caracteriza a esta gripe es la mayor transmisibilidad, ya que se adelantó en el tiempo y no todas las personas estaban inmunizadas, los organismos internacionales informaron que las vacunas antigripales continúan siendo una herramienta clave para prevenir complicaciones, hospitalizaciones y muertes.

En esta línea, desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) indicaron que es muy importante que las personas que viajen a Europa y otras zonas de circulación activa del virus reciban la vacuna antigripal en Argentina antes de viajar o llegar al destino, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para calcular los plazos de tiempo, se necesitan 7 a 10 días luego de la vacunación para comenzar a generar inmunidad.

Además de la vacunación se recomienda mantener medidas habituales de cuidado, como lavado frecuente de manos, uso de barbijo si se presentan síntomas respiratorios, y consulta médica oportuna ante fiebre o malestar general.

Tener la vacuna al día y para viajar es especialmente importante para:

  • Adultos mayores de 65 años.
  • Personas de cualquier edad con enfermedades crónicas.
  • Personas gestantes.
  • Personas inmunocomprometidas.

La variante K del virus de la influenza H3N2 presenta una serie de mutaciones que no responden totalmente a la inmunidad adquirida previamente, ya sea por haber tenido la infección o por vacunación, por lo que los cuadros resultan más intensos y el contagio es más rápido.

España, Alemania, Italia, Canadá y Francia también están en vilo por la suba de contagios y la proliferación inusitada de casos de gripe, por lo que para evitar que colapsen hospitales y sanatorios, se han montado campañas de prevención y recomendaciones de cuidado, para que el brote no sea una catástrofe sanitaria.

Campaña de vacunación antigripal en la provincia de Buenos Aires. - Salud -
La médica patóloga pediátrica argentina residente en el Reino Unido, Marta Cohen, describió que "esta variante nueva H3N2 ya está presente en unos 34 países del hemisferio norte y recalcó que no está en Sudamérica, aunque está circulando desde el mes de agosto, ya que comenzó en Australia y Nueva Zelanda".

Sin ánimo de generar pánico, la patóloga pediátrica subrayó que "esto no es la pandemia, esto va a terminar, es estacional, va a generar un mayor número de casos, pero desde la OMS no estiman que vaya a ser mayor al brote de 2022 a 2023, donde hubo 16 mil muertos".

Para concientizar sobre la importancia de la prevención y el cuidado, Cohen puso el foco en la importancia de la vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo donde está indicada, y sostuvo que se recomienda que si una persona tiene 50 años y quiere dársela, no está mal, al contrario.

Síntomas y recomendaciones

Los síntomas de la gripe vinculada a la variante K de H3N2 incluyen:

  • fiebre alta de inicio súbito.
  • tos seca.
  • dolor de garganta.
  • dolores musculares intensos.
  • fatiga extrema.
  • molestias gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal.
La gripe produce síntomas respiratorios y fiebre y requiere reposo.
Las recomendaciones incluyen reposo y resguardar a otras personas del contagio. Para prevenir la infección, se aconseja usar barbijo, ventilar y no exponerse a espacios cerrados concurridos. Asimismo, el lavado de manos, y estornudar y toser sobre el pliegue del codo son conductas a adquirir como hábitos.

Fuente: Agencia DIB

