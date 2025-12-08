Cáritas Argentina lanza su Campaña de Navidad con el objetivo de "Organizar la esperanza"

Cáritas Argentina presentó su Campaña Solidaria de Navidad bajo el lema "Esta Navidad, seguimos organizando la esperanza " , una invitación a renovar la solidaridad y acompañar a las familias que atraviesan situaciones de pobreza y vulnerabilidad en todo el país.

La campaña, ya tradicional en este tiempo litúrgico, se extenderá hasta el 6 de enero y busca sostener el trabajo comunitario, visibilizar las acciones de la organización y alentar a vivir la fraternidad propia de este tiempo.

Monseñor Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina, recordó que el sentido profundo de la Navidad es "Jesús, que renace y con Él renace la esperanza". Asimismo, subrayó que la esperanza "necesita ser organizada" , y agregó: "Jesús nos ama y nos salva, y nos enseña que nadie se salva solo".

El titular de la entidad destacó que quienes actualmente reciben acompañamiento poseen dones y talentos que Dios ha puesto en su corazón, y que la tarea de Cáritas consiste en acompañar procesos sin sustituirlos. "Estamos al servicio: tendemos la mano y buscamos que cada persona pueda ponerse de pie , ser protagonista de su vida, de su historia y de su comunidad", sostuvo, de acuerdo a un despacho de Agencia AICA.

Monseñor Carrara también invitó a transformar cada espacio comunitario en un ámbito de acogida y participación: "Que nadie se sienta excluido y todos se sientan invitados a participar; que cada uno que llegue descubra una familia más grande que lo recibe". Y reflexionó: "Quien se ha puesto de pie puede dar esperanza a los más frágiles. Eso también es organizar la esperanza. Esta revolución de la esperanza empezó en el pesebre de Belén".

Cómo participar

La campaña propone colaborar para que miles de familias puedan vivir las fiestas con dignidad y acompañamiento, promoviendo comunidades donde los dones individuales florezcan, se compartan y generen nuevos caminos de integración, cuidado y encuentro.

Para sumarse a la iniciativa y realizar donaciones, se puede ingresar a www.caritas.org.ar y a los perfiles de las redes sociales de la entidad.

Embed En esta Navidad compartimos un mismo deseo: el de construir entre todos un futuro mejor. Cuando elegimos tender una mano, la esperanza se renueva en cada comunidad.



En Cáritas, esa esperanza se organiza y se transforma en obras que acompañan la vida de muchas familias.



Esta… pic.twitter.com/yBRKdTcb6R — Cáritas Argentina (@CaritasAR) December 8, 2025

De igual modo, quien lo prefiera, puede acercarse a la sede comunitaria de Cáritas más cercana a su domicilio, o bien transferir dinero a través de billeteras virtuales y medios electrónicos de pago.

Fuente: Agencia DIB