Manjares bonaerenses: el Pan Dulce de Suipacha

Desde hace dos años, Suipacha es la sede de la Fiesta del Pan Dulce, un infaltable para las Fiestas y que nació de casualidad en el siglo XV, cuando el cocinero de un duque milanés quemó un postre.

Por Agencia DIB
Pan Dulce, un clásico de Navidad con más de 500 años de historia.

Fiesta del Pan Dulce de Suipacha.
La decoración no conoce límites.

Pan dulce con naranjas, uno de los más buscados en la Fiesta de Suipacha 2024.

La Plaza Balcarce, corazón de la Fiesta del Pan Dulce en Suipacha.

Los emprendedores locales llevarán sus productos este 14 de diciembre.

El año pasado, en la categoría profesional ganó Carolina Debelosguardo.

El 14 de diciembre Suipacha será una fiesta.

Ubicada en el corazón de la cuenca lechera y parada inicial de la famosa Ruta del Queso, desde hace un par de años la ciudad de Suipacha también empezó a ser conocida por su Pan Dulce, surgido de una singular competencia.

El próximo domingo 14 a las 10, Suipacha organiza la 2da. Fiesta del Pan Dulce, en la Plaza Balcarce, la principal de esta ciudad a 130 kilómetros de CABA. Pero antes de contar lo que se viene, repasemos un poco de la historia de este panificado clásico de las Fiestas, uno de los Manjares bonaerenses.

Fiesta P Dulce
Los emprendedores locales llevarán sus productos este 14 de diciembre.

Amasando la historia del pan dulce

El Pan Dulce tiene raíces que llegan hasta la antigua Roma aunque la leyenda más conocida es del siglo XV, y dice que el Panettone nació en la corte de Ludovico El Moro, Duque de Milán.

En la víspera de Navidad, el chef principal quemó el postre. Un joven ayudante de cocina llamado Toni rápidamente improvisó mezclando lo que tenía a mano: pan, huevos, manteca, pasas y fruta confitada. El Duque probó el postre muletto y lo amó, preguntando cómo se llamaba. El chef respondió: "El pan de Toni", que con el tiempo se convirtió en Panettone.

pan dulce con naranja
Pan dulce con naranjas, uno de los más buscados en la Fiesta de Suipacha 2024.

El Panettone pasó de ser un producto artesanal caro a un postre accesible a finales del siglo XIX y principios del XX. La industrialización y el uso de levadura de cerveza permitieron producirlo masivamente y con la forma que hoy lo conocemos.

A la Argentina llegó, obviamente, con los inmigrantes italianos. El Pan Dulce se fue adaptando a los gustos locales, con algunos toques propios como una cubierta de azúcar impalpable y una decoración con frutas secas por encima.

Fiesta pan dulce
La Plaza Balcarce, corazón de la Fiesta del Pan Dulce en Suipacha.

El Pan Dulce y Suipacha

La Fiesta del Pan Dulce -que organiza el Centro de Educación Agraria- no es solo una celebración gastronómica, sino también un punto de encuentro para el talento local y regional, además de contar con la Feripeña Navideña, una espacio vibrante que convoca a artesanos y emprendedores.

El momento cúlmine de la jornada es la esperada Jura de Pan Dulces, donde un prestigioso jurado evalúa las creaciones de los pasteleros en las categorías Amateur y Profesional. Esta competencia busca reconocer la calidad y la innovación, elevando el tradicional Pan Dulce a una verdadera obra de arte culinaria.

Suipacha ganadora profesional
El año pasado, en la categoría profesional ganó Carolina Debelosguardo.

En la primera edición, en la categoría profesional ganó Carolina Debelosguardo, mientras que en Amateur venció Paola Oyola.

Con las manos en la masa, aquí vamos con la receta del Pan Dulce de Suipacha, elaborada por el Centro de Educación Agraria.

Pan Dulce de Suipacha

pan dulce rs
La decoración no conoce límites.

Ingredientes

Para el fermento

80 gr de levadura

100 cc de leche

1 cucharada de azúcar

50 gr de harina

Para la masa

6 huevos

200 gr de azúcar

1 cucharada de extracto de malta

1 cucharada de esencia de vainilla

1 cucharadita de agua de azahar

1 cucharadita de ralladura de limón

1 cucharada de ralladura de naranja

1 kilo de harina 0000

1 cucharadita de sal

200 gr de manteca

Fruta

200 gr de fruta abrillantada

100 gr pasas de uva negra

100 gr pasas de uva rubia

100 gr de nueces

50 gr de almendras

50 gr de castañas

100 gr de cerezas

suipacha pan
El 14 de diciembre Suipacha será una fiesta.

Preparación

* Colocar la levadura en un bol, agregar la leche tibia, el azúcar y la harina.

* Batir con batidor de alambre, cubrir con lienzo y dejar fermentar.

* Colocar en otro recipiente los huevos, el azúcar, la malta, la esencia el agua de azahar y las rayaduras.

* Mezclar todo este fermento para que se unan e incorporar el fermento.

* Agregar la harina cernida con la sal intercalando con la manteca blanca.

* Formar un bollo y amasarlo por lo menos 10 minutos.

* Colocar dentro del bol enmantecado y dejar levar tapado.

* Desgasificar, abrirlo un poco con las manos y distribuir la fruta.

* Amasar cortando la masa con cuchillo y encimando los trozos para que se distribuya bien la fruta.

* Formar un bollo y dejarlo reposar.

* Cortar por la mitad, bollar y cubrir.

* Dejar reposar 10 minutos.

* Volver a bollar Y colocarlo dentro de un molde de papel o sobre placas enmantecadas.

* Dejar levar bien, realizar los cortes en forma de cruz.

* Pincelar con huevo batido y hornear a 180° durante 50 minutos.

* Cuando retiramos del horno, abrillantar con mermelada reducida o almíbar.

Fuente: Agencia DIB

Javier Rodríguez encabezó la reunión de la Comisión Provincial de Alimentos.

Se realizó la reunión anual de la Comisión Provincial de Alimentos