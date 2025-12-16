Santiago Montiel, de Laferrere a la FIFA, como autor del mejor gol del 2025

El matancero Santiago Montiel, autor del Mejor gol del año. FIFA

El polifuncional jugador de Independiente Santiago Montiel fue distinguido con el Premio Puskás de la FIFA 2025 como autor del Mejor Gol del año por su espectacular chilena ante Independiente Rivadavia de Mendoza el 11 de mayo.

El golazo elegido en la gala de la FIFA de este lunes es un honor para el futbolista de 25 años, primo de Gonzalo Montiel, el “héroe” argentino autor del último penal en la final de Qatar 2022 ante Francia.

Santiago Montiel, nacido en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, surgió de las inferiores de River y triunfó tanto en Argentinos Juniors como en Independiente de Avellaneda. Para la FIFA, la chilena premiada “desafió las leyes de la física con un zurdazo desde fuera del área”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino) Antecedentes argentinos del Mejor gol Santiago Montiel es el tercer argentino en ganar el Puskás, después de Erik Lamela (en el 2021, con una rabona jugando para el Tottenham londinense) y Alejandro Garnacho (en el 2024, vistiendo la camiseta del Manchester United). Aunque es la primera vez que se distingue a un gol del fútbol argentino.

¿A quién le ganó Montiel? La chilena del jugador de Independiente venció a muchas estrellas. Estos eran los otros nominados: Alerrandro (Vitória); Alessandro Deiola (Cagliari); el argentino Pedro de la Vega (Seattle); Amr Nasser (Al Ahly); Carlos Orrantía (Atlas); Lucas Ribeiro (Borussia Dortmund); Declan Rice (Arsenal); Rizky Ridho (Persija Yakarta); Kevin Rodrigues (Kasmpaa) y la megaestrella Lamine Yamal (Barcelona). ¿Quién fue Ferenc Puskás? Fue un delantero húngaro que brilló en las décadas de 1950 y 1960, tanto en su selección como en el Real Madrid. Según las estadísticas de la IFFHS, anotó 806 goles en 793 partidos oficiales. Fuente: Agencia DIB

